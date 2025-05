"Suntem o familie!" Risto Radunovic, categoric după U Cluj - FCSB 0-2: "Am respectat competiţia" - Antena Sport

Risto Radunovic, unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB din ultimii ani, a vorbit după succesul echipei sale de pe terenul celor de la U Cluj. Campioana României s-a impus cu 2-0, graţie dublei marcate de Marius Ştefănescu.

FCSB a devenit campioană în Liga 1 pentru al doilea an la rând încă de sâmbătă seară, după ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 2-2.

Risto Radunovic, după U Cluj – FCSB 0-2

FCSB nu a ţinut cont de titlul câştigat şi a aliniat cel mai bun prim 11 la meciul de la Cluj. Acest lucru a fost subliniat şi de Risto Radunovic, cel care a psus după meci că este foarte important că formaţia roş-albastră a respectat competiţia.

De asemenea, el a subliniat şi cât de important este ca FCSB să construiască după acest moment, aşa cum jucătorii lui Elias Charalambous şi-au propus exact acelaşi lucru în urmă cu un an:

„E o victorie foarte importantă pentru noi, am respectat competiţia şi am câştigat fără gol primit. Mă bucur foarte mult pentru Ştefi, mă bucur pentru fani. Am gestionat bine şi cel mai important lucru este că am câştigat.