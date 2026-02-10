„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar...”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit toate detaliile înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Joi, campioana se va duela cu oltenii în ultima etapă a grupelor Cupei României, iar trei zile mai târziu, cele două rivale se vor înfrunta și în campionat, ambele partide urmând să se dispute în Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a recunoscut că deși suporterii vor fi nemulțumiți, la meciul din Cupa României vor fi utilizați și jucători care au evoluat mai puțin la FCSB, în actuala stagiune, după cum a anunțat și Gigi Becali.

Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova

MM a transmis că șansele de calificare ale FCSB-ului în sferturi sunt mici, campioana având nevoie de un succes cu Universitatea Craiova pentru a trece de grupe. Astfel, roș-albaștrii se vor concentra mai mult pe duelul de campionat, ținând cont că au nevoie de puncte în lupta pentru calificarea în play-off.

„Probabil că foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse mici să mergem mai departe în Cupă și nu putem să ne punem piedici singuri în cursa spre ocuparea unui loc de play-off.

Vor juca și fotbaliști care au jucat mai puține minute. În meciul de campionat va fi un 11 standard. Mi-e greu să mă gândesc doar la primul meci. Ne gândim la un pachet. Ideal e win-win, dar va fi complicat. Întâlnim, cred eu, cea mai bună echipă din România. A avut cele mai multe meciuri bune. Craiova joacă, ajunge ușor la poartă. Ca orice echipă, în momentul în care joci foarte ofensiv, te expui.