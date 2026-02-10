Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar...”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova

„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova

Viviana Moraru Publicat: 10 februarie 2026, 18:50

Comentarii
Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în dubla” cu Universitatea Craiova

Mihai Stoica, FCSB / Profimedia

Mihai Stoica a oferit toate detaliile înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Joi, campioana se va duela cu oltenii în ultima etapă a grupelor Cupei României, iar trei zile mai târziu, cele două rivale se vor înfrunta și în campionat, ambele partide urmând să se dispute în Bănie. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a recunoscut că deși suporterii vor fi nemulțumiți, la meciul din Cupa României vor fi utilizați și jucători care au evoluat mai puțin la FCSB, în actuala stagiune, după cum a anunțat și Gigi Becali. 

Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova 

MM a transmis că șansele de calificare ale FCSB-ului în sferturi sunt mici, campioana având nevoie de un succes cu Universitatea Craiova pentru a trece de grupe. Astfel, roș-albaștrii se vor concentra mai mult pe duelul de campionat, ținând cont că au nevoie de puncte în lupta pentru calificarea în play-off. 

Probabil că foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse mici să mergem mai departe în Cupă și nu putem să ne punem piedici singuri în cursa spre ocuparea unui loc de play-off. 

Vor juca și fotbaliști care au jucat mai puține minute. În meciul de campionat va fi un 11 standard. Mi-e greu să mă gândesc doar la primul meci. Ne gândim la un pachet. Ideal e win-win, dar va fi complicat. Întâlnim, cred eu, cea mai bună echipă din România. A avut cele mai multe meciuri bune. Craiova joacă, ajunge ușor la poartă. Ca orice echipă, în momentul în care joci foarte ofensiv, te expui. 

Reclamă
Reclamă

Sper să reușim să jucăm la nivelul la care am făcut-o mai mereu la Craiova, pentru că mereu ne-am simțit foarte bine pe acel stadion. De ce să nu mergem mai departe și în Cupă și să continuăm cursa asta nebună pentru play-off. Noi ne făcusem calcule că ne trebuie 4 victorii, acum am mai avea nevoie de 3. Craiova e o echipă care a ieșit din Europa doar din cauza unui ghinion teribil, dar noi cred că putem fi mai buni”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Observator
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei
Fanatik.ro
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei
19:44
CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Echipele de start pentru duelul din Gruia. Debut în echipa lui Daniel Pancu
19:34
Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo
19:26
LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj
18:33
Sorin Cârțu, concentrat înaintea „dublei” cu FCSB: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați”
18:20
Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut”
17:55
Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 5 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 6 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt