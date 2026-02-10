„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar...”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit toate detaliile înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Joi, campioana se va duela cu oltenii în ultima etapă a grupelor Cupei României, iar trei zile mai târziu, cele două rivale se vor înfrunta și în campionat, ambele partide urmând să se dispute în Bănie.
Mihai Stoica a recunoscut că deși suporterii vor fi nemulțumiți, la meciul din Cupa României vor fi utilizați și jucători care au evoluat mai puțin la FCSB, în actuala stagiune, după cum a anunțat și Gigi Becali.
Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova
MM a transmis că șansele de calificare ale FCSB-ului în sferturi sunt mici, campioana având nevoie de un succes cu Universitatea Craiova pentru a trece de grupe. Astfel, roș-albaștrii se vor concentra mai mult pe duelul de campionat, ținând cont că au nevoie de puncte în lupta pentru calificarea în play-off.
„Probabil că foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse mici să mergem mai departe în Cupă și nu putem să ne punem piedici singuri în cursa spre ocuparea unui loc de play-off.
Vor juca și fotbaliști care au jucat mai puține minute. În meciul de campionat va fi un 11 standard. Mi-e greu să mă gândesc doar la primul meci. Ne gândim la un pachet. Ideal e win-win, dar va fi complicat. Întâlnim, cred eu, cea mai bună echipă din România. A avut cele mai multe meciuri bune. Craiova joacă, ajunge ușor la poartă. Ca orice echipă, în momentul în care joci foarte ofensiv, te expui.
Sper să reușim să jucăm la nivelul la care am făcut-o mai mereu la Craiova, pentru că mereu ne-am simțit foarte bine pe acel stadion. De ce să nu mergem mai departe și în Cupă și să continuăm cursa asta nebună pentru play-off. Noi ne făcusem calcule că ne trebuie 4 victorii, acum am mai avea nevoie de 3. Craiova e o echipă care a ieșit din Europa doar din cauza unui ghinion teribil, dar noi cred că putem fi mai buni”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
- Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo
- LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj
- Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut”
- Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie”
- A câștigat 26 de trofee cu Real Madrid, dar va pleca la finalul acestui sezon