4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali

Publicat: 8 februarie 2026, 23:50

Jucătorii FCSB-ului se bucură după un gol marcat cu Oţelul / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că 4 jucători nu vor apărea în primul 11 al FCSB-ului la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova.

Patronul campioanei vrea să îi menajeze pe aceştia pentru partida din campionat cu Universitatea Craiova. Craiova – FCSB se dispută joi, de la ora 20:30, în Cupa României. Cele două echipe se vor întâlni apoi duminică, de la ora 20:00, pe stadionul “Ion Oblemenco”.

4 jucători, menajaţi de FCSB la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova

“Păi, nu se vede play-off-ul. Dacă o să câștigăm cu Craiova, da, dar trebuie să câștigăm. Dacă nu câștigăm, nu suntem la mâna noastră, stăm cu emoții. Pe mine nu mă interesează ce fac altele. Eu vreau să câștig meciul din campionat (n.r.: contra Craiovei), nu pe ăla din Cupă.

Da, cea mai bună echipă în campionat. Vreau să câștigăm și Cupa, dar două-trei modificări o să fie pentru meciul de campionat. Ce este sigur, Radunovic nu va juca (n.r.: în Cupă), pentru că-l ținem pentru campionat. Nici Crețu nu va juca. Ori Tănase, ori Olaru, unul dintre ei, să vedem (n.r: nu va juca în Cupă). Nici Bîrligea”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Oţelul – FCSB 1-4

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.

Bucureştenii au început în ofensivă la Galaţi şi, după ocaziile lui Bîrligea, din minutul 2 şi Pantea, minutul 20, a căzut şi primul gol, dar marcat de Oţelul. Zhelev a înscris pentru gazde, în minutul 25, deschizând scorul şi dând speranţe tribunei. Însă oaspeţii au egalat în minutul 31, când Tănase i-a pasat excelent lui Bîrligea, iar acesta a marcat. Tănase a fost din nou servant pentru Bîrligea, în minutul 43 şi FCSB a intrat cu avantaj de un gol la pauză. Gazdele au rămas în zece din minutul 54, după eliminarea lui Zivulic pentru un fault la Bîrligea, iar elevii lui Charalambous nu au ratat momentul. Florin Tănase a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Olaru, în minutul 66, pentru ca decarul roş-albaştrilor să reuşească să înscrie în minutul 79 ultimul gol al partidei.

Oţelul – FCSB s-a încheiat 1-4 şi bucureştenii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.

