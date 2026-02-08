4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că 4 jucători nu vor apărea în primul 11 al FCSB-ului la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova.

Patronul campioanei vrea să îi menajeze pe aceştia pentru partida din campionat cu Universitatea Craiova. Craiova – FCSB se dispută joi, de la ora 20:30, în Cupa României. Cele două echipe se vor întâlni apoi duminică, de la ora 20:00, pe stadionul “Ion Oblemenco”.

4 jucători, menajaţi de FCSB la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova

“Păi, nu se vede play-off-ul. Dacă o să câștigăm cu Craiova, da, dar trebuie să câștigăm. Dacă nu câștigăm, nu suntem la mâna noastră, stăm cu emoții. Pe mine nu mă interesează ce fac altele. Eu vreau să câștig meciul din campionat (n.r.: contra Craiovei), nu pe ăla din Cupă.

Da, cea mai bună echipă în campionat. Vreau să câștigăm și Cupa, dar două-trei modificări o să fie pentru meciul de campionat. Ce este sigur, Radunovic nu va juca (n.r.: în Cupă), pentru că-l ținem pentru campionat. Nici Crețu nu va juca. Ori Tănase, ori Olaru, unul dintre ei, să vedem (n.r: nu va juca în Cupă). Nici Bîrligea”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Oţelul – FCSB 1-4

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.