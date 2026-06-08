Antena Sport Update îţi aduce cele mai tari ştiri ale zilei, de la transferurile pe care Gigi Becali le vrea la FCSB, la explicaţiile pentru prăbuşirea lui Christian Eriksen.
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 iunie
1. Insistă pentru transfer
Gigi Becali insistă pentru transferul lui Anderson Ceara. Patronul a oferit 500.000 de euro pentru jucătorul de la Csikszereda, dar ciucanii vor mai mult. Becali pregăteşte o nouă ofertă.
2. Explicaţiile specialistului
Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon, iar specialiştii danezi au venit cu explicaţii. Defibrilatorul ar putea fi responsabil pentru această nouă alertă, anunţă un celebru medic din Danemarca.
3. Super-transfer la FCSB
Tot de pe as.ro, afli care este transferul pe care FCSB e aproape să-l facă. ”Are cetăţenie franceză”, susţine Mihai Stoica.
4. Reghe rămâne la Al-Hilal
Laurenţiu Reghecampf a decis să continue cu Al-Hilal Omdurman. El va semna un contract valabil pe doua zezoane. Reghe va avea un salariu lunar de 25.000 de dolari.
5. Promisiunea lui Lamine
Lamine Yamal a făcut o mare promisiune dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial: “Îmi voi lăsa barbă şi mustaţă”, a spus starul Barcelonei.
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