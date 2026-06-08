Antena Sport Update îţi aduce cele mai tari ştiri ale zilei, de la transferurile pe care Gigi Becali le vrea la FCSB, la explicaţiile pentru prăbuşirea lui Christian Eriksen.

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Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 iunie

1. Insistă pentru transfer

Gigi Becali insistă pentru transferul lui Anderson Ceara. Patronul a oferit 500.000 de euro pentru jucătorul de la Csikszereda, dar ciucanii vor mai mult. Becali pregăteşte o nouă ofertă.

2. Explicaţiile specialistului

Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon, iar specialiştii danezi au venit cu explicaţii. Defibrilatorul ar putea fi responsabil pentru această nouă alertă, anunţă un celebru medic din Danemarca.