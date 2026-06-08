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Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 iunie

Dan Roșu Publicat: 8 iunie 2026, 16:59

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Gigi Becali - Hepta

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Antena Sport Update îţi aduce cele mai tari ştiri ale zilei, de la transferurile pe care Gigi Becali le vrea la FCSB, la explicaţiile pentru prăbuşirea lui Christian Eriksen.

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Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 iunie

1. Insistă pentru transfer

Gigi Becali insistă pentru transferul lui Anderson Ceara. Patronul a oferit 500.000 de euro pentru jucătorul de la Csikszereda, dar ciucanii vor mai mult. Becali pregăteşte o nouă ofertă.

2. Explicaţiile specialistului

Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon, iar specialiştii danezi au venit cu explicaţii. Defibrilatorul ar putea fi responsabil pentru această nouă alertă, anunţă un celebru medic din Danemarca.

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3. Super-transfer la FCSB

Tot de pe as.ro, afli care este transferul pe care FCSB e aproape să-l facă. ”Are cetăţenie franceză”, susţine Mihai Stoica.

4. Reghe rămâne la Al-Hilal

Meseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lunăMeseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lună
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Laurenţiu Reghecampf a decis să continue cu Al-Hilal Omdurman. El va semna un contract valabil pe doua zezoane. Reghe va avea un salariu lunar de 25.000 de dolari.

5. Promisiunea lui Lamine

Lamine Yamal a făcut o mare promisiune dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial: “Îmi voi lăsa barbă şi mustaţă”, a spus starul Barcelonei.

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