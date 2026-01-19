Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: "98-99% e aranjat" - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 11:01

Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: 98-99% e aranjat

Olimpiu Moruţan, în timpul unui meci - Profimedia Images

Giovanni Becali a anunţat că Olimpiu Moruţan va semna cu Rapid în următoarele zile, după ce grecii de la Aris l-au cedat gratis pe mijlocaşul de 26 de ani, care a fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB.

Moruţan va ajunge în Giuleşti sub formă de împrumut, până la finalul sezonului şi Rapid va avea o opţiune de prelungire pe încă doi ani.

Olimpiu Moruţan se transferă la Rapid

“În proporție de 98-99 la sută e totul aranjat. Cred că jucătorul mâine sau maximum miercuri ar trebui să facă vizita medicală. Totul e în regulă. Urmează niște chestii cu clubul (n.r. Aris Salonic) ca să reziliem, ce mai are de luat de acolo până la terminare. Va fi un împrumut cu opțiune de cumpărare, pe încă doi an. Și cu asta basta.

Vine liber, mulțumim lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Galatasaray, că era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească, plus o mică despăgubire, și cu asta basta.

Proprietarul era Aris, dar era legat de Galatasaray în anumite circumstanțe. Au fost zile grele, câteva săptămâni, Dragoș a plecat de trei ori acolo”, a spus Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali, detalii despre transferul lui Moruţan la Rapid

Gigi Becali a oferit o nouă reacţie despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că vărul său, Giovanni Becali, nu l-a sunat să-l întrebe dacă-l vrea pe jucător înapoi la FCSB.

“Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?

Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea? Să-i dau eu telefon lui Giovanni, și să-i spun ‘adu-l, mă, la mine?’. Nu nu fac asta.

Așa i-aș fi spus și lui Moruțan: «Bă, Moruțane, ia-ți banii, prostule, stai în Cipru (n.r. Grecia), distrează-te!». Dacă aș fi fost impresar, tot așa le-aș fi spus. Fiecare face cum crede el că e bine și cu asta basta. Eu spun ce fac eu, nu judec pe nimeni.

Dar dacă Șucu a intervenit. Eu nu sunt Șucu, să mă bag când se negociază. Eu pot fi mai șmecher de zece ori decât Șucu, financiar vorbind.

Ce facem licitație la fotbalist? Eu nu fac așa ceva. Apoi am auzit la televizor că negociază de două săptămâni. E bine și lui Sucu, e bine și lui Giovanni, hai să nu ne certăm pentru fotbaliști, hai să ne respectăm”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

