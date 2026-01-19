Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: "98-99% e aranjat" - Antena Sport

Giovanni Becali a anunţat că Olimpiu Moruţan va semna cu Rapid în următoarele zile, după ce grecii de la Aris l-au cedat gratis pe mijlocaşul de 26 de ani, care a fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB.

Moruţan va ajunge în Giuleşti sub formă de împrumut, până la finalul sezonului şi Rapid va avea o opţiune de prelungire pe încă doi ani.

Olimpiu Moruţan se transferă la Rapid

“În proporție de 98-99 la sută e totul aranjat. Cred că jucătorul mâine sau maximum miercuri ar trebui să facă vizita medicală. Totul e în regulă. Urmează niște chestii cu clubul (n.r. Aris Salonic) ca să reziliem, ce mai are de luat de acolo până la terminare. Va fi un împrumut cu opțiune de cumpărare, pe încă doi an. Și cu asta basta.

Vine liber, mulțumim lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Galatasaray, că era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească, plus o mică despăgubire, și cu asta basta.

Proprietarul era Aris, dar era legat de Galatasaray în anumite circumstanțe. Au fost zile grele, câteva săptămâni, Dragoș a plecat de trei ori acolo”, a spus Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.