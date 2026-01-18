Patronul din Liga 1 care l-a sunat pe Olimpiu Moruţan: "La FCSB, e tocătoare de fotbalişti" - Antena Sport

Olimpiu Moruţan e foarte aproape de un transfer la FCSB, iar fostul său patron de la Botoşani, Valeriu Iftime, a pus mâna şi l-a sunat pe fotbalistul de 26 de ani cotat la două milioane de euro.

Iftime a scos în evidenţă care e marele avantaj de a alege Rapid în detrimentul FCSB. La echipa campioană, Moruţan ar avea de-a face cu “regimul” impus de Gigi Becali, unul în faţa căruia mulţi fotbalişti au clacat.

Valeriu Iftime l-a sunat pe Olimpiu Moruţan

“Chiar zilele trecute am vorbit cu Moruțan. Eu chiar i-am făcut invitație și la Botoșani, pentru că am văzut că în Grecia nu joacă, din păcate. Are aproape 27 de ani, acum trebuie să joace. E bun oriunde, nu am dubii. La FCSB nu știi care e bun și care-i slab. E o tocătoare de fotbaliști acolo.

În schimb, la Rapid, acolo la mijloc, ar fi util. E clar că are o relație bună și cu cei de la FCSB, are mult bun simț. Îmi e că face vreun meci prost și îl face domnul Becali de nu mai joacă”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

Iftime l-a adus gratis pe Moruţan, în 2016, de la U Cluj, şi l-a vândut după doi ani la FCSB, pentru 1.2 milioane de euro.