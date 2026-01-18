Patronul din Liga 1 care l-a sunat pe Olimpiu Moruţan: "La FCSB, e tocătoare de fotbalişti" - Antena Sport

Olimpiu Moruţan e foarte aproape de un transfer la FCSB, iar fostul său patron de la Botoşani, Valeriu Iftime, a pus mâna şi l-a sunat pe fotbalistul de 26 de ani cotat la două milioane de euro.
Iftime a scos în evidenţă care e marele avantaj de a alege Rapid în detrimentul FCSB. La echipa campioană, Moruţan ar avea de-a face cu “regimul” impus de Gigi Becali, unul în faţa căruia mulţi fotbalişti au clacat.
Valeriu Iftime l-a sunat pe Olimpiu Moruţan
“Chiar zilele trecute am vorbit cu Moruțan. Eu chiar i-am făcut invitație și la Botoșani, pentru că am văzut că în Grecia nu joacă, din păcate. Are aproape 27 de ani, acum trebuie să joace. E bun oriunde, nu am dubii. La FCSB nu știi care e bun și care-i slab. E o tocătoare de fotbaliști acolo.
În schimb, la Rapid, acolo la mijloc, ar fi util. E clar că are o relație bună și cu cei de la FCSB, are mult bun simț. Îmi e că face vreun meci prost și îl face domnul Becali de nu mai joacă”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.
Iftime l-a adus gratis pe Moruţan, în 2016, de la U Cluj, şi l-a vândut după doi ani la FCSB, pentru 1.2 milioane de euro.
Gigi Becali, detalii despre transferul lui Moruţan la Rapid
Gigi Becali a oferit o nouă reacţie despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că vărul său, Giovanni Becali, nu l-a sunat să-l întrebe dacă-l vrea pe jucător înapoi la FCSB.
“Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?
Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea? Să-i dau eu telefon lui Giovanni, și să-i spun ‘adu-l, mă, la mine?’. Nu nu fac asta.
Așa i-aș fi spus și lui Moruțan: «Bă, Moruțane, ia-ți banii, prostule, stai în Cipru (n.r. Grecia), distrează-te!». Dacă aș fi fost impresar, tot așa le-aș fi spus. Fiecare face cum crede el că e bine și cu asta basta. Eu spun ce fac eu, nu judec pe nimeni.
Dar dacă Șucu a intervenit. Eu nu sunt Șucu, să mă bag când se negociază. Eu pot fi mai șmecher de zece ori decât Șucu, financiar vorbind.
Ce facem licitație la fotbalist? Eu nu fac așa ceva. Apoi am auzit la televizor că negociază de două săptămâni. E bine și lui Sucu, e bine și lui Giovanni, hai să nu ne certăm pentru fotbaliști, hai să ne respectăm”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate anterior.
- Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj
- Filipe Coelho, avertisment pentru Universitatea Craiova înainte de primul meci din 2026: “Ar fi o greşeală să credem asta”
- Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid. Căpitanul naţionalei a fost dat de gol: “Era de acord cu un salariu mai mic”
- Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv
- CFR Cluj – Oţelul LIVE TEXT (17:45). Ambele echipe, neînvinse de trei etape. Echipele probabile