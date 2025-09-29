Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: "Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant" - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: "Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant"

Liga 1

Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”

Publicat: 29 septembrie 2025, 11:49

Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant

Gigi Becali, pe Arena Naţională - Sport Pictures

Alexandru Stoian (17 ani) poate fi următorul jucător cu care Gigi Becali să dea lovitura pe piaţa transferurilor, la FCSB. Atacantul cotat la 500.000 de euro l-a impresionat pe patron, în duelul cu Oţelul Galaţi, câştigat de campioana en-titre, cu 1-0.

În cele 8 meciuri pe care le-a prins în toate competiţiile acestui sezon, Stoian a adunat 137 de minute, 45 dintre ele venind în duelul cu Oţelul. El a marcat şi un gol, în egalul cu Hermannstadt, 1-1.

Gigi Becali vrea să de lovitura cu Alexandru Stoian

“Foarte importantă victoria, prin prisma faptului că am văzut că echipa conducea în repriza a doua, am avut ocazii. L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Pot să dau lovitura cu el.

Are 18 ani, îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant. Lui îi trebuie mai mult curaj, dar tupeul lui, să dea mingea pe lângă portar. Nu mi-a convenit că a ratat, dar mi-a convenit tupeul, ce i-a venit lui în cap.

El vede, faptul că a scăpat…trece de fundaşi, dintr-o mişcare. Să te mişti aşa la înălţimea lui şi la frăgezimea lui de copil. El s-a tuns, bunul simţ. Îmi plăcea cu părul lung, dar e bunul simţ. Se vede pe faţa lui că nu e vagabond”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

