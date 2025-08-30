FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Oficialii UEFA au publicat programul meciurilor din noul sezon de Europa League. FCSB a aflat astfel când își va disputa prima partidă din grupa principală.

FCSB s-a calificat în Europa League după ce a trecut de Aberdeen, în play-off, cu scorul general de 5-2. Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor lupta jucătorii lui Elias Charalambous, în grupa principală a competiției.

Programul meciurilor din Europa League, anunțat de UEFA! Când este programat primul duel al FCSB-ului

Iată ce program are FCSB, în sezonul 2025-2026 al Europa League:

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)

Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)

Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)

Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)

Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)

Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)

Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)

Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Primele 24 de echipe din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.