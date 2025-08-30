FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Închide meniul
FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles

Home | Fotbal | Europa League | FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles

FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 21:09

FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles

Oficialii UEFA au publicat programul meciurilor din noul sezon de Europa League. FCSB a aflat astfel când își va disputa prima partidă din grupa principală.

FCSB s-a calificat în Europa League după ce a trecut de Aberdeen, în play-off, cu scorul general de 5-2. Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor lupta jucătorii lui Elias Charalambous, în grupa principală a competiției.

Programul meciurilor din Europa League, anunțat de UEFA! Când este programat primul duel al FCSB-ului

Iată ce program are FCSB, în sezonul 2025-2026 al Europa League:

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Primele 24 de echipe din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.

În stagiunea precedentă, FCSB a încheiat grupa principală pe locul 11, cu 14 puncte, la o singură lungime de Rangers, care ocupa locul al 8-lea, ce asigura calificare directă în optimi.

În play-off, campioana României a trecut de PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, cu scorul general de 4-1. Aventura europeană a roș-albaștrilor s-a încheiat în faza optimilor, după „dubla” cu Olympique Lyon, pierdută de FCSB cu scorul general de 1-7.

FCSB, raportată la UEFA

FCSB a fost raportată la UEFA! Campioana României poate avea probleme din cauza unui incident de la meciul retur cu Aberdeen, care a dus la calificarea roș-albaștrilor în grupa principală de Europa League.

Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
Campioana României ar putea disputa primul meci în Europa League cu mai puțini oameni în tribune! Concret, FCSB a fost raportată la UEFA, din cauza unui moment de la finalul partidei cu Aberdeen, potrivit golazo.ro.

Atunci, suporterii campioanei au sărbătorit alături de jucători și au transmis, printre altele, și mesaje cu tentă rasistă, lucru interzis de UEFA.

Reprezentatul FARE (Football Against Rasism in Europa) a sesizat UEFA, după aceste incidente, iar, campioana României riscă să fie sancționată și amendată.

Un lucru similar s-a întâmplat și anul trecut, după meciul cu LASK Linz. Atunci, FCSB a fost amendată cu 20.000 de euro, iar câteva sectoare ale Arenei Naționale au fost închise la primul meci european de pe teren propriu.

De menționat este faptul că FCSB a mai fost sancționată de UEFA în actualul sezon. S-a întâmplat după returul cu Shkendija, iar echipa lui Gigi Becali a fost amendată cu 27.000 de euro, după ce unii suporteri au făcut gesturi reprobabile față de un jucător advers.

