"Tănase are probleme foarte mari" Anunţul lui Mihai Stoica despre vedeta FCSB-ului! - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 7 decembrie 2025, 13:10

Florin Tănase, în derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a dezvăluit că Florin Tănase (30 de ani) a evoluat cu dureri în ultimele jocuri. Cele mai mari le-a resimţit chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Stoica i-a mulţumit lui Tănase că a tras de el pentru a evolua în derby, şi vârf de atac, o poziţie în care a mai evoluat, dar care nu e una normală pentru el.

Stoica a precizat că numeroşi fotbalişti ai FCSB-ului au evoluat cu probleme medicale la derby-ul cu Dinamo.

Mihai Stoica: “Tănase are probleme foarte mari”

“Tănase are nişte probleme foarte mari. A jucat cu dureri în ultimele meciuri. S-a chinuit să joace (n.r: cu Dinamo), pe o poziţie care nu îi e familiară. A mai jucat, dar nu e atacant.

Faţă de Dinamo, din iulie încoace, avem 14 meciuri în plus.

Târnovanu nu s-a simţit bine, l-a lovit în cap. Creţu a venit după o perioadă lungă de absenţă. Şut a acuzat probleme medicale în ziua meciului, chiar şi la încălzire. Nu se simţea bine deloc. Lixandru a avut o problemă la adductori”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

FCSB – Dinamo 0-0

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.

În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.

În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.

