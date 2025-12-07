"Tănase are probleme foarte mari" Anunţul lui Mihai Stoica despre vedeta FCSB-ului! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a dezvăluit că Florin Tănase (30 de ani) a evoluat cu dureri în ultimele jocuri. Cele mai mari le-a resimţit chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Stoica i-a mulţumit lui Tănase că a tras de el pentru a evolua în derby, şi vârf de atac, o poziţie în care a mai evoluat, dar care nu e una normală pentru el.

Stoica a precizat că numeroşi fotbalişti ai FCSB-ului au evoluat cu probleme medicale la derby-ul cu Dinamo.

Mihai Stoica: “Tănase are probleme foarte mari”

“Tănase are nişte probleme foarte mari. A jucat cu dureri în ultimele meciuri. S-a chinuit să joace (n.r: cu Dinamo), pe o poziţie care nu îi e familiară. A mai jucat, dar nu e atacant.

Faţă de Dinamo, din iulie încoace, avem 14 meciuri în plus.

Târnovanu nu s-a simţit bine, l-a lovit în cap. Creţu a venit după o perioadă lungă de absenţă. Şut a acuzat probleme medicale în ziua meciului, chiar şi la încălzire. Nu se simţea bine deloc. Lixandru a avut o problemă la adductori”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.