Pariorul care și-a pus soția drept miză pe o victorie a Argentinei la Cupa Mondială și a pierdut-o de tot - Antena Sport

Cupa Mondială aprinde multe pasiuni și ascunde numeroase povești ciudate. Scriitorul argentinian Luciano Wernicke a reunit câteva dintre aceste bizarerii într-un volum intitulat „Povești neobișnuite de la Mondialele de fotbal” (Historias insólitas de los mundiales de fútbol).
Cartea, tradusă în 20 de limbi, a apărut în 2018 și a făcut destule „valuri”. Autorul spune că a muncit sute de ore pentru a strânge toate poveștile, pe care le-a căutat și le-a verificat în arhive de presă și colecții de ziare. Una dintre întâmplări pare desprinsă din bancuri.
Înfrângerea Argentinei cu Bulgaria și pariul pierdut de un albanez
Potrivit lui Wernicke, un albanez și-a pariat soția pe o victorie a Argentinei! Și a pierdut-o. Concret, în 1994, înaintea meciului dintre Argentina și Bulgaria din grupa D a Mondialului american, cetățeanul în cauză era convins că „pumele” vor câștiga. Avea și de ce: sud-americanii îi aveau în lot pe Maradona, Redondo, Simeone, Batistuta sau Caniggia și erau mari favoriți, după două victorii în primele două meciuri (4-0 cu Grecia și 2-1 cu Nigeria).
Albanezul, al cărui nume nu este specificat în carte, a intrat într-o agenție pronosport și a mizat pe soția sa că Argentina va învinge Bulgaria. Pe 30 iunie, la Dallas, sud-americanii însă au cedat. Bulgarii s-au impus cu 2-0, goluri Stoichkov și Sirakov, așa că albanezul a pierdut pariul. În carte, povestea lui Wernicke se încheie abrupt. „Argentina a fost învinsă cu 0-2, albanezul a pierdut pariul și prin urmare și soția”, scrie autorul.
Scriitorul a detaliat povestea: „Soția a plecat cu bookmakerul!”
În urmă cu câteva luni, la un post de radio din Buenos Aires, Wernicke a detaliat episodul incredibil. „Un tip din Albania a intrat în agenția de pariuri și a vrut să mizeze pe Argentina. ‘Nu, nu mai ai bani’, i-a spus bookmakerul. ‘Dar am ceva sigur’, a insistat tipul. Și s-a oferit să-și lase soția ca garanție. Bookmakerul, care aparent îl cunoștea, a fost de acord. Apoi, după ce Argentina a pierdut, soția tipului a hotărât să plece cu bookmakerul”, a povestit autorul, la Radio Buenos Aires.
Înaintea Mondialului din Qatar, când Luciano Wernicke a publicat o versiune revizuită a volumului său, povestea albanezului care și-a pierdut soția pe meciul Argentinei a fost preluată de marile publicații internaționale. Inclusiv Reuters a scris despre asta, așa că veștile au ajuns și în Albania.
„Totul e verificat, nu exagerez cu nimic!”
Autorul mărturisea că, în urma popularizării poveștii, a primit mesaje de la albanezi. „Un tip mi-a spus că sunt o mizerie, o persoană rea și că totul e o minciună. A zis că vrea să mă dea în judecată la Tribunalul de la Haga pentru că vorbesc urât despre poporul albanez”, declara Wernicke, tot la Radio Buenos Aires.
Scriitorul susține că povestea e documentată și că el nu exagerează cu nimic. „Totul e verificat, nu inventez nimic. I-am și trimis tipului care voia să mă dea în judecată articolul din ziarul El País, cu povestea originală”, a explicat Luciano Wernicke.
● Argentina s-a calificat de pe locul trei în grupa D, în timp ce Bulgaria a încheiat seria pe locul al doilea.
● Argentinienii au fost eliminați în runda următoare de România, în timp ce țara noastră vecină a ajuns în semifinalele turneului.
● Luciano Wernicke are 57 de ani și a scris peste 20 de cărți despre fotbal.
