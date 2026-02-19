Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită

Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 12:21

Comentarii
Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită

Cristiano Bergodi, la un meci al lui U Cluj/ Profimedia

Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după sancţiunea primită. Italianul a primit o suspendare de o lună, cât şi o amendă de 10.000 de lei, după scandalul uriaş de la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După suspendarea primită de Cristiano Bergodi, Radu Constantea a dezvăluit ce urmează pentru antrenor. Preşedintele lui U Cluj a transmis că antrenorul va reveni pe banca “Şepcilor roşii”, la jumătatea lunii viitoare.

Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită

Radu Constantea a mai declarat că a vorbit cu Cristiano Bergodi, după ce s-a aflat decizia Comisiei de Disciplină. Acesta a dezvăluit că antrenorul şi-a conştientizat marea greşeală făcută, aşteptând acum să revină lângă echipă.

“O decizie corectă, o acceptăm și ne pregătim de următoarele meciuri. Mai avem de acumulat puncte pentru a fi în play-off, dar îl așteptăm pe Cristiano Bergodi după ce își va ispăși pedeapsa. Va reveni pe banca tehnică.

Am vorbit puțin cu dânsul după această decizie, a conștientizat greșeala și cred că suspendarea este corectă. Așteptăm să treacă cât mai repede această perioadă și să fie alături de noi.

Reclamă
Reclamă

Avem un program extrem de dificil, jucăm cu trei echipe angrenate în lupta pentru play-off. Încercăm să acumulăm cât mai multe puncte pentru a ajunge în play-off. E bine unde am ajuns, ținând cont de începutul sezonului, care a fost unul modest. Am făcut multe puncte de când a venit Cristiano Bergodi”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.

Ce a spus Cristiano Bergodi, după suspendarea primită

Cristiano Bergodi a declarat că cei din Comisia de Disciplină au luat decizia corectă în cazul său. El a subliniat că respectă România și se simte român, mulțumindu-le tuturor celor care l-au susținut.

„Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul! Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.

Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavruFemeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
Reclamă

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a declarat Cristiano Bergodi, conform gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Observator
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
Fanatik.ro
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
14:45
Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia
14:45
Dorinel Munteanu exclude varianta de înlocuire a lui Mircea Lucescu pe care FRF o ia în calcul
14:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a zilei din testele de la Bahrain e ACUM, în AntenaPLAY
13:55
VIDEOTabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor Asiei 2. Cu cine se duelează Cristiano Ronaldo
13:37
Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: “Inacceptabil”
13:36
Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! “M-am temut de starea lui de sănătate mintală”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”