Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită - Antena Sport

Cristiano Bergodi, la un meci al lui U Cluj/ Profimedia

Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după sancţiunea primită. Italianul a primit o suspendare de o lună, cât şi o amendă de 10.000 de lei, după scandalul uriaş de la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După suspendarea primită de Cristiano Bergodi, Radu Constantea a dezvăluit ce urmează pentru antrenor. Preşedintele lui U Cluj a transmis că antrenorul va reveni pe banca “Şepcilor roşii”, la jumătatea lunii viitoare.

Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită

Radu Constantea a mai declarat că a vorbit cu Cristiano Bergodi, după ce s-a aflat decizia Comisiei de Disciplină. Acesta a dezvăluit că antrenorul şi-a conştientizat marea greşeală făcută, aşteptând acum să revină lângă echipă.

“O decizie corectă, o acceptăm și ne pregătim de următoarele meciuri. Mai avem de acumulat puncte pentru a fi în play-off, dar îl așteptăm pe Cristiano Bergodi după ce își va ispăși pedeapsa. Va reveni pe banca tehnică.

Am vorbit puțin cu dânsul după această decizie, a conștientizat greșeala și cred că suspendarea este corectă. Așteptăm să treacă cât mai repede această perioadă și să fie alături de noi.