Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită - Antena Sport

Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după sancţiunea primită. Italianul a primit o suspendare de o lună, cât şi o amendă de 10.000 de lei, după scandalul uriaş de la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3.
După suspendarea primită de Cristiano Bergodi, Radu Constantea a dezvăluit ce urmează pentru antrenor. Preşedintele lui U Cluj a transmis că antrenorul va reveni pe banca “Şepcilor roşii”, la jumătatea lunii viitoare.
Radu Constantea a mai declarat că a vorbit cu Cristiano Bergodi, după ce s-a aflat decizia Comisiei de Disciplină. Acesta a dezvăluit că antrenorul şi-a conştientizat marea greşeală făcută, aşteptând acum să revină lângă echipă.
“O decizie corectă, o acceptăm și ne pregătim de următoarele meciuri. Mai avem de acumulat puncte pentru a fi în play-off, dar îl așteptăm pe Cristiano Bergodi după ce își va ispăși pedeapsa. Va reveni pe banca tehnică.
Am vorbit puțin cu dânsul după această decizie, a conștientizat greșeala și cred că suspendarea este corectă. Așteptăm să treacă cât mai repede această perioadă și să fie alături de noi.
Avem un program extrem de dificil, jucăm cu trei echipe angrenate în lupta pentru play-off. Încercăm să acumulăm cât mai multe puncte pentru a ajunge în play-off. E bine unde am ajuns, ținând cont de începutul sezonului, care a fost unul modest. Am făcut multe puncte de când a venit Cristiano Bergodi”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.
Ce a spus Cristiano Bergodi, după suspendarea primită
Cristiano Bergodi a declarat că cei din Comisia de Disciplină au luat decizia corectă în cazul său. El a subliniat că respectă România și se simte român, mulțumindu-le tuturor celor care l-au susținut.
„Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul! Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.
Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a declarat Cristiano Bergodi, conform gsp.ro.
