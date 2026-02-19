"Gigi Becali va pierde milioane de euro"! Reacţie tare după anunţul făcut de Ministrul Apărării despre Steaua - Antena Sport

Închide meniul
“Gigi Becali va pierde milioane de euro”! Reacţie tare după anunţul făcut de Ministrul Apărării despre Steaua

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 12:23

Gigi Becali - Sport Pictures

Adrian Bumbescu (65 de ani), fostul mare fundaş al Stelei din anii 80, s-a bucurat teribil după ce a auzit declaraţiile făcute de Ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Acesta susţine că va face tot posibilul să modifice legea care nu îi permite Stelei să promoveze, fiind parte dintr-un club departamental. “Becali va pierde milioane”, zice Bumbescu.

“Ar fi foarte bine să poată face ceva, este foarte important. Toată suflarea fotbalistică ar trebui să se unească în această privință, poate fi și din Reșița sau Baia Mare, Steaua este un mare brand.

Nu contează ce spun anumiți politicieni, în frunte cu Hrebenciuc, care ne pun… ei fac manevrele lor. Să își vadă de treaba lor, iar oamenii competenți să ajute! Este bine că Becali va pierde din suporteri, va pierde milioane, pentru că se știe cum a luat echipa. Este în Parlament unde este și…

Cine nu vrea Steaua în Liga 1? Are terenuri de antrenament, are suporteri, are stadion. Domnul Miruță ar trebui să facă o adunare cu fostele glorii ale Stelei și antrenorul actual, plus cineva din conducere și să facem un plan pentru a vedea unde se oprește toată această acțiune”, a spus Bumbescu, citat de gsp.ro.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că vrea ca legea să fie modificată astfel încât să fie posibil ca Steaua Bucureşti să promoveze în primul eşalon.

Steaua, care evoluează în Liga a 2-a, nu are drept de promovare din cauza formei de organizare – club de drept public.

