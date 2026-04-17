Titularul lui Rapid s-a operat. Anunțul clubului: “Suntem alături de tine. Primul pas a fost făcut”

Andrei Nicolae Publicat: 17 aprilie 2026, 12:00

Titularul lui Rapid s-a operat. Anunțul clubului: Suntem alături de tine. Primul pas a fost făcut

Jucătorii de la Rapid, în timpul unui meci / Profimedia

Cătălin Vulturar, titularul Rapidului în primele trei etape de play-off, a fost operat joi seara după accidentarea suferită în partida cu “U” Cluj. În minutul 34 al confruntării din etapa a treia, mijlocașul de 22 de ani a fost scos de pe teren după ce a suferit o accidentare la umăr, mai exact o disjuncție acromio-claviculară.

Rapid a anunțat pe rețelele sociale că Vulturar a fost operat după ce s-a accidentat în dueul cu “U” Cluj și că recuperarea fotbalistului urmează să înceapă. Clubul din Giulești i-a transmis și jucătorului un mesaj se susținere, căruia i-a urat o recuperare cât mai rapidă.

Mesajul Rapidului după operația lui Cătălin Vulturar

Cătălin Vulturar a trecut ieri printr-o intervenție chirurgicală la umărul drept, realizată de Dr. Andrei Popescu, la Spitalul Metropolitan București. Primul pas a fost făcut, iar de acum începe recuperarea. Suntem alături de tine, Cătă! Recuperare rapidă“, au scris giuleștenii.

Din cauza accidentării suferite, Vulturar ar putea să stea pe bară chiar și șase luni pentru a se recupera complet.

Adus în iarna anului 2024 de la Lecce U-19 în schimbul a 400.000 de euro, Vulturar a fost împrumutat inițial la UTA până în vara anului respectiv. Ulterior, a fost păstrat în lot de alb-vișinii, iar în acest sezon Costel Gâlcă l-a folosit fie ca titular, fie ca rezervă utilizată, alternând aceste două roluri.

În total, mijlocașul a adunat 11 partide în primul 11 din 25 posibile, fiind o prezență constantă de când a început play-off-ul. Rămâne de văzut cât va sta pe bară Vulturar, care deja a ratat partida cu FC Argeș, încheiată cu scorul de 0-0.

A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
