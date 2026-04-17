Titularul lui Rapid s-a operat. Anunțul clubului: “Suntem alături de tine. Primul pas a fost făcut”

Cătălin Vulturar, titularul Rapidului în primele trei etape de play-off, a fost operat joi seara după accidentarea suferită în partida cu “U” Cluj. În minutul 34 al confruntării din etapa a treia, mijlocașul de 22 de ani a fost scos de pe teren după ce a suferit o accidentare la umăr, mai exact o disjuncție acromio-claviculară.

Rapid a anunțat pe rețelele sociale că Vulturar a fost operat după ce s-a accidentat în dueul cu “U” Cluj și că recuperarea fotbalistului urmează să înceapă. Clubul din Giulești i-a transmis și jucătorului un mesaj se susținere, căruia i-a urat o recuperare cât mai rapidă.

Mesajul Rapidului după operația lui Cătălin Vulturar

“Cătălin Vulturar a trecut ieri printr-o intervenție chirurgicală la umărul drept, realizată de Dr. Andrei Popescu, la Spitalul Metropolitan București. Primul pas a fost făcut, iar de acum începe recuperarea. Suntem alături de tine, Cătă! Recuperare rapidă“, au scris giuleștenii.

Din cauza accidentării suferite, Vulturar ar putea să stea pe bară chiar și șase luni pentru a se recupera complet.