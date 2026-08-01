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„E doar începutul”. Prima reacție a lui Darius Olaru după ce a câștigat Supercupa Belgiei cu Royale Union SG

Andrei Nicolae Publicat: 1 august 2026, 22:59

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„E doar începutul. Prima reacție a lui Darius Olaru după ce a câștigat Supercupa Belgiei cu Royale Union SG

Darius Olaru, după ce a câștigat Supercupa Belgiei / Instagram @dariusolaru98_

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Darius Olaru a venit cu o postare pe rețelele sociale după ce a reușit să câștige un trofeu alături de noua sa echipă, Royale Union Saint-Gilloise, încă de la prima partidă oficială. Mijlocașul de 28 de ani s-a arătat extrem de fericit de rezultatul din Supercupa Belgiei și a transmis un mesaj de luptă.

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Royale Union SG, deținătoarea Cupei Belgiei din sezonul trecut, a învins-o vineri seara pe campioana Club Brugge în Supercupa Belgiei într-un meci care a fost decis la loviturile de departajare. După 90 de minute, scorul a fost 1-1, iar la penalty-uri noua echipă a lui Olaru a avut câștig de cauză, impunându-se cu 5-4.

„Allez, Union”. Ce a postat Olaru după victoria din Supercupa Belgiei

Mijlocașul venit de la FCSB a fost titular și a evoluat timp de 71 de minute, fără să îi impresioneze însă pe jurnaliștii din Belgia. La aproximativ o zi distanță de la fluierul final al partidei din Supercupa Belgiei, Olaru a postat câteva fotografii pe rețelele sociale, cea de deschidere fiind una făcută după meci cu trofeul în brațe.

Am început sezonul în cel mai bun mod posibil. Ăsta e doar începutul, acum continuăm să forțăm #allezUnion„, a fost mesajul transmis de Olaru.

 
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Pentru Olaru și Royale Union SG urmează o partidă complicată în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Vicecampioana Belgiei dă peste Bodo/Glimt într-o „dublă” care se anunță interesantă. Turul va avea loc pe 4 august, iar returul peste o săptămână.

Între cele două meciuri, Union SG debutează în campionatul Belgiei într-un meci cu Westerlo.

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