Toate reacţiile după Lyon - FCSB 4-0: Charalambous: "Vrem în Champions League la anul". Vlad Chiricheş: "E greu de digerat! Trebuie să câştigăm campionatul!" - Antena Sport

Adrian Şut, după Lyon – FCSB 4-0: „Sunt mândru de colegii mei”

„Am întâlnit un adversar dificil, cu calitate. Când faci greşeli, eşti pedepsit. S-a văzut diferenţa de maturitate, dar rămânem cu parcursul bun pe care l-am avut în Europa. Cu siguranţă ăsta a fost gândul nostru, să marcăm repede. Poate de-asta am neglijat defensiva.

Au fost foarte multe meciuri. Cred că returul cu PAOK… Am dat dovadă că suntem o echipă puternică. Aş spune şi meciul cu Lyon de acasă, dar din păcate nu am putut face mai mult. Sunt mândru de colegii mei.Cred că rămânem cu toţii uniţi, să dăm totul pentru colegul nostru, chiar dacă greşeşte, să îl ridicăm şi să îl ajutăm.

Cu siguranţă se simte puţină oboseală, dar cred că avem energie şi suntem foarte bine fizic. Dominăm fiecare adversar şi sper să începem cu dreptul în play-off.

(n.r. meciul cu Rapid) E un meci care va fi foarte frumos pentru fani, dar noi trebuie să ne atingem obiectivul, să câştigăm meciul. Acesta este cel mai important lucru.

(n.r. despre Champions League) Este departe acum, primul obiectiv e campionatul. Noi visăm la Champions League, dar trebuie să luăm fiecare meci în parte din campionatul României ca să îl câştigăm”, a declarat Adrian Şut, la digisport.ro.

Toate echipele din play-off merită să fie acolo. E fotbal, se poate întâmpla orice.

Valentin Creţu: „Sunt mândru pentru tot ce am făcut!” Mesaj războinic pentru Rapid

„Am simţit că am făcut tot ce am putut, am venit să jucăm cât de cât, dar sunt o echipă mare, au jucători de calitate foarte mare. Pasează foarte bine, se mişcă destul de mult în faţă, noi am venit încrezători, dar acum ne gândim la campionat.

Cu o mândrie, cu optimism, pe viitor, în sezonul viitor, să facem la fel o figură frumoasă. Ne bucurăm pentru tot parcursul şi abia aşteaptăm să câştigîm campionatul şi să jucăm din nou. Abia aşteaptăm meciul cu Rapid, suntem pregătiţi să câştigăm din nou campionatul.

În sufletul meu, sunt mândru pentru tot ce am făcut şi abia aştept sezonul viitor. Se simte şi oboseala, noi ne dorim din trei în trei zile, dar se simte oboseala. Dacă eram toţi jucătorii, cred că aveam şanse mai mari. Eu îmi felicit staff-ul, colegii, toţi suntem mândri„, a spus şi Creţu.

Toate reacţiile după Lyon – FCSB 4-0. Discursul lui Vlad Chiricheş

„Un rezultat greu. Să primeşti 4 goluri e destul de greu de digerat. Trebuie să fim mândri de ce am realizat în acest an din Europa League. Trebuie să ne ridicăm acum şi să fim puternici şi să câştigăm campionatul. Ne doream mult să nu cedăm, prin asta se caracterizează un învingător.

Am făcut multe greşeli în prima repriză. Cum au făcut şi la Bucureşti, au făcut-o şi astăzi. Am creat un grup şi sper să câştigăm campionatul. Sper ca la anul să facem un sezon mai bun într-o competiţie europeană. Ne dorim foarte mult să jucăm acolo, dar trebuie să câştigăm campionatul”, a spus Vlad Chiricheş la digisport.ro.

Lyon – FCSB 4-0. Mikautadze şi Nuamah au reşit câte o „dublă”. Campioana şi-a încheiat parcursul remarcabil în Europa League

Bucureştenii au venit la Lyon fără speranţe şi fără mulţi titulari, iar această situaţie s-a oglindit în jocul echipei. Radunovic a centrat în careu pentru Băluţă, în minutul 9, dar acesta a fost deposedat, pentru ca după cinci minute gazdele să deschidă scorul, prin Georges Mikautadze. A fost o pasă greşită a lui Chiricheş, iar georgianul a marcat după ce i-a depăşit fără probleme pe Dawa şi Ngezana.

A urmat intervenţia lui Ngezana la Cherki, din minutul 21, şi încercări timide ale roş-albaştrilor de a pune în pericol poarta lui Perri. Minutul 36 a adus bara lui Nuamah, fază care a anunţat al doilea gol al francezilor, venit după numai un minut. Zima, la primul său meci oficial pentru FCSB, nu a avut reacţie la şutul lui Ernest Nuamah şi Lyon se desprindea la 2-0. Dawa l-a blocat pe Cherki în minutul 42 şi la pauză s-a intrat Lyon – FCSB 2-0.

Partea secundă a debutat cu patru schimbări în team-ul bucureştean, dar şi cu al treilea gol al gazdelor, marcat de Mikautadze. Lyonezii au creat constant pericol pentru români, Chiricheş l-a blocat pe Fofana, în minutul 68, însă Mikautadze a centrat perfect în minutul 88 şi Nuamah a stabilit scorul final, 4-0 pentru Olympique Lyon, care se califică în sferturile Ligii Europa, cu 7-1 scor general.

FCSB rămâne cu parcursul extraordinar şi cu cele 20 de meciuri diputate într-un sezon de cupe europene, record pentru fotbalul românesc.