Tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. Universitatea Cluj îşi află astăzi adversarul (ora 18:00)

Tragerea la sorți a primului tur preliminar din Europa League va avea loc la Nyon, la sediul UEFA. Universitatea Cluj ăşi va afla adversarul începând cu ora 18:00 (ora României), atunci când este programată tragerea la sorți.

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Ardelenii nu vor fi capi de serie în niciun tur, ceea ce înseamnă că sunt şanse să dea peste un adversar important.

Cele mai dificile posibile adversare ale clujenilor sunt Dinamo Kiev (Ucraina) şi Ferencvaros (Ungaria).

Meciurile se vor juca pe 9 iulie 2026 (turul) și pe 16 iulie (returul). Între cele două manșe, mai exact pe 12 iulie, U Cluj va juca Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova.

Posibile adversare Universitatea Cluj în turul 1 preliminar Europa League:

Ferencvaros

Qarabag FK

Sheriff Tiraspol

Dinamo Kiev

Hajduk Split

CSKA Sofia