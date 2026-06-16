Scene uluitoare! Iranienii și-au huiduit propriul imn la Cupa Mondială + Ce steag au afișat

Iran a debutat la Cupa Mondială din 2026 într-un meci spectaculos contra Noii Zeelande, însă partida disputată de “Team Melli” la Los Angeles a picat în plan secund. Mai multe evenimente legate de naționala asiatică au acaparat presa, inclusiv unul petrecut înainte de startul meciului, când un grup de iranieni au huiduit propriul imn.

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Prezența Iranului la World Cup 2026 se aștepta să fie una care să genereze tensiuni în contextul războiului purtat de țara din orient cu Statele Unite ale Americii. Acest lucru s-a și întâmplat la prima partidă a asiaticilor, disputată la Los Angeles, unde se regăsește cea mai mare diaspora de iranieni din lume.

O parte din diaspora iraniană, consternată de participarea “Team Melli” la World Cup

În orașul din California, o parte din oameni și-au dorit să vină la meci pentru a susține naționala, însă alții au fost hotărâți să protesteze împotriva a ce cred ei că este “Team Melli”. Unele persoane din “Tehrangeles”, comunitatea de iranieni din LA, sunt de părere că echipa de fotbal este doar un instrument de propagandă al regimului islamic.

Astfel, s-a ajuns în situația în care unii iranieni au huiduit propriul imn național la partida de debut de la Cupa Mondială contra Noii Zeelande. Acesta nu a fost însă unicul mesaj cu tentă politică transmis de iranienii care sunt împotriva regimului islamic.

Iranian national anthem began and most of my section booed and entire time, holding the flag of Imperial Iran. #worldcup2026 #iran #newzealand pic.twitter.com/YIcUat1YXe

— Natalie Fertig (@natsfert) June 16, 2026