Scene uluitoare! Iranienii și-au huiduit propriul imn la Cupa Mondială + Ce steag au afișat

Iran a debutat la Cupa Mondială din 2026 într-un meci spectaculos contra Noii Zeelande, însă partida disputată de “Team Melli” la Los Angeles a picat în plan secund. Mai multe evenimente legate de naționala asiatică au acaparat presa, inclusiv unul petrecut înainte de startul meciului, când un grup de iranieni au huiduit propriul imn.
Prezența Iranului la World Cup 2026 se aștepta să fie una care să genereze tensiuni în contextul războiului purtat de țara din orient cu Statele Unite ale Americii. Acest lucru s-a și întâmplat la prima partidă a asiaticilor, disputată la Los Angeles, unde se regăsește cea mai mare diaspora de iranieni din lume.
O parte din diaspora iraniană, consternată de participarea “Team Melli” la World Cup
În orașul din California, o parte din oameni și-au dorit să vină la meci pentru a susține naționala, însă alții au fost hotărâți să protesteze împotriva a ce cred ei că este “Team Melli”. Unele persoane din “Tehrangeles”, comunitatea de iranieni din LA, sunt de părere că echipa de fotbal este doar un instrument de propagandă al regimului islamic.
Astfel, s-a ajuns în situația în care unii iranieni au huiduit propriul imn național la partida de debut de la Cupa Mondială contra Noii Zeelande. Acesta nu a fost însă unicul mesaj cu tentă politică transmis de iranienii care sunt împotriva regimului islamic.
Iranian national anthem began and most of my section booed and entire time, holding the flag of Imperial Iran. #worldcup2026 #iran #newzealand pic.twitter.com/YIcUat1YXe
— Natalie Fertig (@natsfert) June 16, 2026
Unele persoane și-au făcut apariția pe SoFI Stadium cu vechiul steag al Iranului, care înfățișează un leu și un soare și care a fost folosit până la revoluția islamică din 1979.
- Selecționerul demis în plină Cupă Mondială a fost înlocuit! Vine antrenorul cu o victorie uriașă în CV
- Iranienii, daţi afară din America. Selecţionerul Amir Ghalenoei face scandal: “Ne obligă”
- Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
- Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist”
- Istorie! Premieră la Cupa Mondială din 1958 încoace în ziua șocului Spania – Capul Verde