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O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali!

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 9:53

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O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali!
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Se prefigurează o nouă plecare de la FCSB. Şi totul a plecat de la o decizie luată de Gigi Becali.

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Matei Popa a fost trimis titular în locul lui Ştefan Târnovanu, iar prin această decizie FCSB a rezolvat marea problemă a jucătorului „under”. Numai că mutarea a deranjat de două ori. În primul rând, Târnovanu s-a trezit rezervă şi a decis să-şi caute echipă, apoi şi Lukas Zima (32 de ani) s-a văzut nevoit să devină a treia variantă la FCSB.

Cehul și-ar dori să apere mai mult, motiv pentru care urmează să-și rezilieze contractul cu FCSB, informează jurnalistul Emanuel Roșu.

Zima are deja pe masă două oferte de la echipe din Liga 1. Una dintre ele este chiar fosta sa echipă, Petrolul, iar cealaltă, FC Voluntari, formație care revine pe prima scenă, după o pauză de 2 ani. la FCSB, Zima a evoluat în doar cinci partide.

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