Primele emoții pentru campioni! Universitatea Craiova află astăzi adversara din preliminariile UEFA Champions League

David Matei este cel mai bine evaluat jucător din Liga 1 /SPORT PICTURES

Campioana României, Universitatea Craiova, începe oficial drumul european astăzi, odată cu tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Champions League. La ora 17.00 are loc tragerea la sorți.

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Echipa lui Coelho a fost în grupa de Conference League sezonul trecut, astfel că și-a asigurat statutul de cap de serie în primul tur. Lucru extrem de important, în condițiile în care trecerea de acest prim tur aproape garantează Craiovei că va juca într-o grupă europeană.

Meciul tur din primul tur preliminar al UEFA Champions League va avea loc pe 7 sau 8 iulie, iar returul este programat o săptămână mai târziu.

Cu cine poate pica Universitatea Craiova în primul tur al preliminariilor Ligii Campionilor

Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Sahah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska Niksic (Muntenegru)

ETO Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Egnatia (Albania)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Atert Bissen (Luxemburg)

Craiova nu va mai fi cap de serie şi în turul secund. Mai jos, avem adversarele pe care oltenii le pot întâlni în turul secund, dacă favoritele din prima manşă vor merge mai departe.