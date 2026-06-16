Selecționerul demis în plină Cupă Mondială a fost înlocuit! Vine antrenorul cu o victorie uriașă în CV

Selecţionerul echipei naţionale a Tunisiei, Sabri Lamouchi, a fost demis luni şi va fi înlocuit pentru restul Cupei Mondiale de un alt antrenor francez, Herve Renard, a anunţat preşedintele Federaţiei tunisiene de fotbal la televiziunea publică.

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Această decizie vine în urma înfrângerii cu 5-1 a “Leilor din Cartagina” în faţa Suediei, duminică, în meciul de deschidere al turneului.

Herve Renard, adus să spele rușinea din meciul cu Suedia

Preşedintele Federaţiei tunisiene de fotbal, Moez Nassari, a anunţat că s-a ajuns la un acord oficial cu antrenorul francez Herve Renard pentru ca acesta să preia conducerea echipei naţionale de fotbal până la sfârşitul Cupei Mondiale din 2026, potrivit televiziunii publice tunisiene.

Sabri Lamouchi limogé en pleine Coupe du monde, Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

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— L’Équipe (@lequipe) June 16, 2026

Renard va ajunge marţi la Monterrey, unde va conduce prima sesiune de antrenament a echipei.