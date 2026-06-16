Selecționerul demis în plină Cupă Mondială a fost înlocuit! Vine antrenorul cu o victorie uriașă în CV

Selecţionerul echipei naţionale a Tunisiei, Sabri Lamouchi, a fost demis luni şi va fi înlocuit pentru restul Cupei Mondiale de un alt antrenor francez, Herve Renard, a anunţat preşedintele Federaţiei tunisiene de fotbal la televiziunea publică.
Această decizie vine în urma înfrângerii cu 5-1 a “Leilor din Cartagina” în faţa Suediei, duminică, în meciul de deschidere al turneului.
Herve Renard, adus să spele rușinea din meciul cu Suedia
Preşedintele Federaţiei tunisiene de fotbal, Moez Nassari, a anunţat că s-a ajuns la un acord oficial cu antrenorul francez Herve Renard pentru ca acesta să preia conducerea echipei naţionale de fotbal până la sfârşitul Cupei Mondiale din 2026, potrivit televiziunii publice tunisiene.
Sabri Lamouchi limogé en pleine Coupe du monde, Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie
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— L’Équipe (@lequipe) June 16, 2026
Renard va ajunge marţi la Monterrey, unde va conduce prima sesiune de antrenament a echipei.
Sabri Lamouchi preluase echipa în ianuarie 2026, înlocuindu-l pe Sami Trabelsi, de asemenea demis după eliminarea din Cupa Africii pe Naţiuni. Lamouchi i-a condus pe “Leii din Cartagina” în doar cinci meciuri, cu un bilanţ de o victorie (1-0 cu Haiti), o remiză şi trei înfrângeri.
Herve Renard are o experiență vastă din postura de selecționer, pregătind în trecut naționale precum Arabia Saudită, Maroc, Coasta de Fildeș, Zambia sau Angola. Ultima dată, francezul de 57 de ani a fost pe banca “șoimilor verzi” între octombrie 2024 și aprilie 2026, atunci când a obținut o victorie imensă la World Cup 2022 și a învins Argentina, care avea să devină campioană mondială.
La Cupa Mondială 2026, Tunisia urmează să mai înfrunte Japonia (21 iunie) şi Olanda (26 iunie).
Sursa: Agerpres.ro
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