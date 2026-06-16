Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Selecționerul demis în plină Cupă Mondială a fost înlocuit! Vine antrenorul cu o victorie uriașă în CV

Selecționerul demis în plină Cupă Mondială a fost înlocuit! Vine antrenorul cu o victorie uriașă în CV

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 9:39

Comentarii
Selecționerul demis în plină Cupă Mondială a fost înlocuit! Vine antrenorul cu o victorie uriașă în CV

Herve Renard, în timpul meciului dintre Argentina și Arabia Saudită din 2022 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Selecţionerul echipei naţionale a Tunisiei, Sabri Lamouchi, a fost demis luni şi va fi înlocuit pentru restul Cupei Mondiale de un alt antrenor francez, Herve Renard, a anunţat preşedintele Federaţiei tunisiene de fotbal la televiziunea publică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Această decizie vine în urma înfrângerii cu 5-1 a “Leilor din Cartagina” în faţa Suediei, duminică, în meciul de deschidere al turneului.

Herve Renard, adus să spele rușinea din meciul cu Suedia

Preşedintele Federaţiei tunisiene de fotbal, Moez Nassari, a anunţat că s-a ajuns la un acord oficial cu antrenorul francez Herve Renard pentru ca acesta să preia conducerea echipei naţionale de fotbal până la sfârşitul Cupei Mondiale din 2026, potrivit televiziunii publice tunisiene.

Renard va ajunge marţi la Monterrey, unde va conduce prima sesiune de antrenament a echipei.

Reclamă
Reclamă

Sabri Lamouchi preluase echipa în ianuarie 2026, înlocuindu-l pe Sami Trabelsi, de asemenea demis după eliminarea din Cupa Africii pe Naţiuni. Lamouchi i-a condus pe “Leii din Cartagina” în doar cinci meciuri, cu un bilanţ de o victorie (1-0 cu Haiti), o remiză şi trei înfrângeri.

Herve Renard are o experiență vastă din postura de selecționer, pregătind în trecut naționale precum Arabia Saudită, Maroc, Coasta de Fildeș, Zambia sau Angola. Ultima dată, francezul de 57 de ani a fost pe banca “șoimilor verzi” între octombrie 2024 și aprilie 2026, atunci când a obținut o victorie imensă la World Cup 2022 și a învins Argentina, care avea să devină campioană mondială.

La Cupa Mondială 2026, Tunisia urmează să mai înfrunte Japonia (21 iunie) şi Olanda (26 iunie).

Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"
Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Adrian Veştea, la Observator: "Nu am o listă de miniştri". Ce spune despre relaţia cu Nicuşor Dan
Observator
Adrian Veştea, la Observator: "Nu am o listă de miniştri". Ce spune despre relaţia cu Nicuşor Dan
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei
Fanatik.ro
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei
9:23

Adi Popa, OUT de la Steaua! Plecări în masă de la clubul roș-albastru după finalul sezonului
9:09

Iranienii, daţi afară din America. Selecţionerul Amir Ghalenoei face scandal: “Ne obligă”
8:57

Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
8:52

Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist”
8:28

Istorie! Premieră la Cupa Mondială din 1958 încoace în ziua șocului Spania – Capul Verde
8:16

FCSB, gata să-l transfere pe Octavian Popescu. Ce echipă a făcut ofertă pentru el
Vezi toate știrile
1 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 2 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 3 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 4 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul 5 Denis Alibec şi-a dat acordul şi semnează. Întâlnire cu conducerea şi antrenorul clubului 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României