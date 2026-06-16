“Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului

Dennis Politic nu s-a dovedit a fi o piesă de bază pentru FCSB în prima jumătate a acestui sezon, în ciuda sumei de aproximativ 2 milioane de euro care s-a plătit pentru el.

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După o perioadă în care a adunat doar 687 de minute în tricoul FCSB-ului, echivalent a opt meciuri întregi, el a acceptat să plece sub formă de împrumut la Hermannstadt până la finalul anului. Nici aici atacantul nu a avut noroc, s-a accidentat şi a evoluat destul de puţin.

Oficialii de la Hermannstadt au anunţat astăzi, în mod oficial, plecarea lui Dennis Politic şi revenirea la FCSB.

“Împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB a ajuns astăzi la final. Mulțumim, Dennis & mult succes în viitor”, a transmis Hermannstadt.

Mijlocaşul mai are contract cu campioana până în vara lui 2029, iar Gigi Becali a declarat că îi mai dă o şansă să confirme.