Home | Fotbal | Liga 1 | “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului

“Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 10:22

Comentarii
Mulțumim, Dennis Politic! I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului

Dennis Politic / SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dennis Politic nu s-a dovedit a fi o piesă de bază pentru FCSB în prima jumătate a acestui sezon, în ciuda sumei de aproximativ 2 milioane de euro care s-a plătit pentru el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După o perioadă în care a adunat doar 687 de minute în tricoul FCSB-ului, echivalent a opt meciuri întregi, el a acceptat să plece sub formă de împrumut la Hermannstadt până la finalul anului. Nici aici atacantul nu a avut noroc, s-a accidentat şi a evoluat destul de puţin.

Oficialii de la Hermannstadt au anunţat astăzi, în mod oficial, plecarea lui Dennis Politic şi revenirea la FCSB.

“Împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB a ajuns astăzi la final. Mulțumim, Dennis & mult succes în viitor”, a transmis Hermannstadt.

Mijlocaşul mai are contract cu campioana până în vara lui 2029, iar Gigi Becali a declarat că îi mai dă o şansă să confirme.

Reclamă
Reclamă

”Pe Politic am dat mulți bani. Îl mai încerc încă șase luni. Ce să fac? Trebuie să-l țin pentru că am dat mulți bani pe el.

El așa se laudă: ‘Mă duc acum la Steaua (n.r. FCSB). Anul ăsta vreau să fie anul meu. Sparg, distrug!’. Așa se laudă. Unii spuneau că d-aia nici nu vrea să joace, că s-a dat lovit. Știu eu ce e în capul lui?

Poate iese ceva. Dacă nu, asta e, ce să facem?”, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

Noi restricţii pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. Ce rută ocolitoare au la dispoziţie şoferiiNoi restricţii pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. Ce rută ocolitoare au la dispoziţie şoferii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Observator
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Câți bani a plătit celebrul fan român pentru a asista la meciul Canada – Bosnia! S-a bucurat la golul lui Jovo Lukic: „Parcă era român de-al nostru”
Fanatik.ro
Câți bani a plătit celebrul fan român pentru a asista la meciul Canada – Bosnia! S-a bucurat la golul lui Jovo Lukic: „Parcă era român de-al nostru”
11:11

Franța – Senegal LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mbappe&Co., meci tare pe stadionul finalei WC26
10:56

Fotbalistul de 25.000.000 de euro al lui Gigi Becali e acum liber de contract. “Este adevărat!”
10:48

Dinamo a anunțat despărțirea de unul dintre cei mai buni jucători: “Colaborarea a ajuns la final”
10:34

Scene uluitoare! Iranienii și-au huiduit propriul imn la Cupa Mondială + Ce steag au afișat
10:08

Tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. Universitatea Cluj îşi află astăzi adversarul (ora 18:00)
9:53

O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali!
Vezi toate știrile
1 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 2 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 3 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 4 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul 5 Denis Alibec şi-a dat acordul şi semnează. Întâlnire cu conducerea şi antrenorul clubului 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României