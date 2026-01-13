Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 13:24

Sorin Cârţu a povestit un episod mai puţin ştiut. Transferul lui Raul Rusescu la FCSB a fost făcut la insistenţele lui. Mutarea s-a petrecut în 2011, atunci când antrenor la echipă era chiar el.

Dezvăluirea a fost făcută de oltean, în cadrul unui interviu la care participa şi Raul Rusescu. „Tu știi cine a insistat pentru tine să vii la Steaua, de la Urziceni? Eu și MM Stoica. Am insistat la nebunie! Când s-a rezolvat transferul, eram la film, într-o zi liberă. Mi-a dat telefon Gigi și mi-a zis: «Uite, bă, am transferat omul tău, că tot m-ai bătut la cap cu el». «O să vezi că n-o să te înșeli și o să câștigi cu el». El era înnebunit atunci să-l aducă pe Costea de la Craiova. «Poți să-l aduci și pe Costea, dar adu-l neapărat pe Raul Rusescu!». Eram antrenorul Stelei la acea vreme. Puteam să continui, deși contractul era pe vreo 3 luni. Am decis să fie pe 3 luni… Gigi nebun, eu nebun, nu se știe niciodată cum puteam conviețui (n.r. – râde). Am insistat mult pentru tine. Sunt ani de zile de atunci, tot țineam să ți-o spun. Erai un jucător pe care l-am apreciat”, a spus Cârţu potrivit gsp.ro.

„Vă mulțumesc și mă bucur că nu v-ați înșelat cu mine”, i-a mulţumit Rusescu. Atacantul a evoluat în perioade diferite la FCSB: 2011-2013, 2014-2015 și 2018-2019.

