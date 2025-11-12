Raul Rusescu a "explodat" în scandalul momentului: "La puşcărie! Îi dădeam cu ghetele în cap" - Antena Sport

Raul Rusescu (37 de ani) a fost şocat de scandalul pariurilor care a izbucnit la Metaloglobus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rusescu a comentat foarte agresiv ce s-a întâmplat la clubul care e nou-promovat în Liga 1.

Raul Rusescu, mesaj extrem de dur în scandalul pariurilor de la Metaloglobus

„Angajarea unui maseur care voia să joace la pariuri… Nu prea ai cum să controlezi asta. Ești club, angajator, îl dai afară când afli chestiile astea. Dar când e vorba despre jucători în activitate care fac lucrurile astea, nu sunt prea multe de spus. Trebuie să intervină organele abilitate și să terminăm odată cu toate lucrurile astea.

La pușcărie, îmi pare rău! Nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă acum în vestiarul celor de la Metaloglobus… Cum ar fi să mă duc mâine în vestiar și să știu că un coleg a pariat că va lua cartonaș galben și că echipa primește două goluri într-o repriză?! Îi dau cu ghetele în cap! Pe cuvânt, aruncam cu gheata după el. Nu există așa ceva!”, a declarat Raul Rusescu pentru gsp.ro.

LPF s-a pronunțat în scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Două scenarii: pedeapsă sportivă sau penală

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre scandalul apărut recent în fotbalul românesc care o vizează pe Metaloglobus. Câțiva jucători din lotul formației din Pantelimon sunt acuzați că și-au făcut conturi pe site-uri de pariuri prin intermediul unui membru din staff și pus bani inclusiv pe echipa lor.