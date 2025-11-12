Raul Rusescu a "explodat" în scandalul momentului: "La puşcărie! Îi dădeam cu ghetele în cap" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 12 noiembrie 2025, 16:16

Raul Rusescu / AntenaSport

Raul Rusescu (37 de ani) a fost şocat de scandalul pariurilor care a izbucnit la Metaloglobus.

Rusescu a comentat foarte agresiv ce s-a întâmplat la clubul care e nou-promovat în Liga 1.

Raul Rusescu, mesaj extrem de dur în scandalul pariurilor de la Metaloglobus

Angajarea unui maseur care voia să joace la pariuri… Nu prea ai cum să controlezi asta. Ești club, angajator, îl dai afară când afli chestiile astea. Dar când e vorba despre jucători în activitate care fac lucrurile astea, nu sunt prea multe de spus. Trebuie să intervină organele abilitate și să terminăm odată cu toate lucrurile astea.

La pușcărie, îmi pare rău! Nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă acum în vestiarul celor de la Metaloglobus… Cum ar fi să mă duc mâine în vestiar și să știu că un coleg a pariat că va lua cartonaș galben și că echipa primește două goluri într-o repriză?! Îi dau cu ghetele în cap! Pe cuvânt, aruncam cu gheata după el. Nu există așa ceva!”, a declarat Raul Rusescu pentru gsp.ro.

LPF s-a pronunțat în scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Două scenarii: pedeapsă sportivă sau penală

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre scandalul apărut recent în fotbalul românesc care o vizează pe Metaloglobus. Câțiva jucători din lotul formației din Pantelimon sunt acuzați că și-au făcut conturi pe site-uri de pariuri prin intermediul unui membru din staff și pus bani inclusiv pe echipa lor.

Scandalul pariurilor de la Metaloglobus a devenit un subiect extrem de dezbătut în ultima perioadă, fiind în acest moment investigat de Departamentul de Integritate de la FRF. Recent, secretarul LPF, Justin Ștefan, a vorbit despre urmările care ar putea apărea de pe urma acestei situații, în cazul în care sunt găsiți oameni vinovați în urma anchetei.

Omul din conducerea ligii a ținut să clarifice că cei de la Metaloglobus pleacă de la prezumția prezumția de nevinovăție, însă a detaliat și care sunt cele două scenarii care pot fi luate în calcul în cazul în care scandalul se dovedește a fi adevărat.

Dacă pur și simplu există anumiți jucători care au conturi prin intermediari și joacă la pariuri, atunci vor primi suspendarea și amendă aferentă. Există însă și varianta în care se dovedește că fotbaliștii implicați au “trântit” anumite meciuri în mod special pentru a încasa bani de la pariuri, moment în care abaterea nu mai are doar valențe sportive, ci și penale.

“S-ar putea discuta despre o chestiune mai amplă, din sfera penală”

Să spunem că există cineva din lumea fotbalului care joacă la pariuri. Asta ar trebui să se oprească la nivelul de abatere disciplinară (n.r. – pedepsită cu amendă și suspendare).

Alta ar fi situația în care ar exista o organizare mai amplă, de genul celei în care pierd un meci în mod expres pentru că am jucat la pariuri, sau marchez sau primesc un număr de goluri pentru că am jucat la pariuri. Acolo s-ar putea discuta despre o chestiune mai amplă, care să intre în sfera legislației penale.

Dar și cei de la Metaloglobus beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la momentul în care va exista o confirmare și o decizie definitivă din partea celor chemați să se pronunțe. Vinovăția trebuie probată și în măsura în care va fi, se vor aplica sancțiunile regulamentare. Mă refer și la club, pentru că sunt două situații distincte.

Trebuie văzut dacă exista o chestiune organizată acolo sau ceva accidental, dacă s-au pus la cale lucruri mai ample sau era doar o persoană care juca la pariuri“, a spus secretarul general al LPF, potrivit sursei citate mai sus.

