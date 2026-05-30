Cristi Chivu insistă pentru un transfer din Premier League! Suma pusă la bătaie de campioana Italiei

Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 10:32

Cristi Chivu, la parada de titlu a lui Inter / Profimedia

Cristi Chivu a reușit să câștige în primul său sezon la Inter campionatul și Cupa Italiei, iar acum antrenorul român își face planul pentru stagiunea viitoare. După ce echipa sa a rezolvat “repatrierea” lui Aleksandar Stankovic, tehnicianul de 45 de ani le-a cerut conducătorilor clubului din Lombardia să rezolve transferul lui Curtis Jones, mijlocașul lui Liverpool.

Inter se pregătește pentru perioada de mercato din vară, iar Cristi Chivu are o dorință clară de la Giuseppe Marotta și restul oficialilor. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport scriu că “nerazzurrii” nu sunt departe de a realiza primul transfer, dacă excludem răscumpărarea lui Aleksandar Stankovic de la Club Brugge.

Curtis Jones poate fi jucătorul lui Inter. De ce depinde mutarea

Curtis Jones este fotbalistul pentru care Cristi Chivu insistă în această perioadă, motivul fiind că antrenorul român nu consideră că are un alt jucător de profilul englezului în echipa sa. Inter l-a mai vrut pe Curtis Jones și în iarnă, însă atunci s-au lovit de un blocaj din partea lui Liverpool.

Acum, situația pare să fie mai simplă, iar “cormoranii” nu ar spune “nu” unei plecări a fotbalistului crescut chiar de ei. Jones este dispus să vină la Inter și să intre în proiectul lui Chivu, astfel că totul pare să stea în mâinile celor de la Liverpool.

Conform sursei citate anterior, Liverpool ia în considerare două oferte pentru Jones: una de la Inter, iar cealaltă de la Galatasaray, echipei din urmă cerându-i 30 de milioane de euro pentru mijlocașul englez. Rămâne de văzut dacă turcii vor satisface cerințele financiare ale formației din Premier League, însă ce este știut e faptul că Inter ia în considerare să înainteze o ofertă de doar 20 de milioane de euro.

Italienii scriu și că Liverpool ar putea să țină cont și de cât de mare va fi procentul pe care îl va păstra pentru un viitor transfer. Cel mai probabil, săptămâna viitoare va fi una definitorie pentru mutarea lui Curtis Jones, care ar putea deveni primul transfer al Interului lui Chivu.

Contractul lui Curtis Jones cu Liverpool expiră în 2027. În acest sezon, mijlocașul de 25 de ani a adunat 49 de meciuri, perioadă în care a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive.

