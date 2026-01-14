Transferul cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Ce mutare pregătesc giuleștenii: „Trebuie să aducem neapărat” - Antena Sport

Costel Gâlcă a cerut un nou transfer la Rapid. Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii vor mai efectua o mutare, în această perioadă de mercato de iarnă, dorindu-și un mijlocaș.

Până acum, Rapid a oficializat un singur transfer. Trupa de sub Grant l-a împrumutat pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo.

Transferul cerut de Costel Gâlcă la Rapid

Victor Angelescu a declarat că perioada de mercato nu s-a încheiat pentru Rapid, echipa având nevoie urgentă de un nou mijlocaș în lot. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că se poartă noi negocieri, fiind convins că transferul se va concretiza.

„(N.r. Perioada de mercato s-a încheiat pentru Rapid?) Nu! neapărat trebuie să aducem un mijlocaș!

Suntem în mai multe negocieri și, din punctul meu de vedere, cred că și al staff-ului și al tuturor implicați, neapărat este nevoie să aducem un mijlocaș central. Deci nu se pune problema să nu aducem un mijlocaș central pe lângă ceea ce am vorbit”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.