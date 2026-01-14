Transferul cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Ce mutare pregătesc giuleștenii: „Trebuie să aducem neapărat” - Antena Sport

Închide meniul
Transferul cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Ce mutare pregătesc giuleștenii: „Trebuie să aducem neapărat”

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 21:28

Costel Gâlcă, la Rapid/ Sport Pictures

Costel Gâlcă a cerut un nou transfer la Rapid. Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii vor mai efectua o mutare, în această perioadă de mercato de iarnă, dorindu-și un mijlocaș.  

Până acum, Rapid a oficializat un singur transfer. Trupa de sub Grant l-a împrumutat pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo. 

Victor Angelescu a declarat că perioada de mercato nu s-a încheiat pentru Rapid, echipa având nevoie urgentă de un nou mijlocaș în lot. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că se poartă noi negocieri, fiind convins că transferul se va concretiza. 

„(N.r. Perioada de mercato s-a încheiat pentru Rapid?) Nu! neapărat trebuie să aducem un mijlocaș!  

Suntem în mai multe negocieri și, din punctul meu de vedere, cred că și al staff-ului și al tuturor implicați, neapărat este nevoie să aducem un mijlocaș central. Deci nu se pune problema să nu aducem un mijlocaș central pe lângă ceea ce am vorbit”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro. 

Rapid începe anul de pe locul secund, cu 39 de puncte, fiind la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova. Giuleștenii se vor duela cu Metaloglobus în prima rundă din 2026, partida urmând să se dispute sâmbătă, de la ora 20:00. 

