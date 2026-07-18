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Transferul momentului în Liga 1: jucătorul campion cu FC Porto, cu 47 de meciuri, vine şi semnează

Mihai Alecu Publicat: 18 iulie 2026, 21:34

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Transferul momentului în Liga 1: jucătorul campion cu FC Porto, cu 47 de meciuri, vine şi semnează

CFR Cluj e aproape de un transfer important. Foto: Profimedia

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Chiar dacă are probleme financiare, cei de la CFR Cluj sunt aproape să realizeze un transfer spectaculos în zilele viitoare. Jucătorul care a fost campion de două ori în Portugalia e aşteptat să vină la trupa din Gruia şi să semneze.

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Antrenorul Antonio Folha, venit în această vară la trupa ardeleană, e cel care insistă pentru mutare şi care are un cuvânt greu de spus în convingerea jucătorului de a accepta propunerea.

Fotbalistul crescut la FC Porto e aşteptat în Liga 1 să semneze

CFR Cluj a debutat cu stângul în noul sezon de Liga 1, cu un eşec, 1-2, pe terenul celor de la Oţelul Galaţi. Această înfrângere vine la doar câteva zile după ce la clubul din Gruia a avut o şedinţă în care jucătorii au fost anunţaţi că problemele financiare sunt importante şi în cazul unei oferte bune oricine poate pleca.

Totuşi, în mod surprinzător, chiar dacă are dificultăţi, se pare că trupa vişinie reuşeşte în continuare să convingă jucători să semneze. Ultimul exemplu este cel al lui Bruno Costa, mijlocaş de 29 de ani, liber de contract, care a fost ultima dată în Coreea de Sud, la Gimhae FC, notează presa din Portugalia.

Lusitanul a fost crescut la juniorii lui FC Porto şi a stat în curtea echipei timp de mai mulţi ani, reuşind să-şi treacă în palmares două titluri de campion. El a prins şi 47 de meciuri la gruparea de pe Dragao, cât şi 71 la echipa secundă, acolo unde a colaborat cu Antonio Folha.

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CV important pentru jucătorul care e gata să vină la CFR Cluj

Pe lângă aventura de la FC Porto, Bruno Costa a fost şi în Franţa, la Valenciennes, cât şi la alte echipe din Portugalia, Nacional Madeira sau Vizela. Acesta a bifat selecţii la toate naţionalele de juniori ale lusitanilor, de la U15 şi până la U21.

Totuşi el nu a făcut pasul la echipa de seniori, concurenţa fiind una uriaşă la acest nivel. El rămâne însă un nume important care alege să vină în Liga 1, la o vârstă nu foarte înaintată, iar cei de la CFR Cluj se aşteaptă să primească un ajutor prin prisma experienţei fotbalistului.

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