CFR Cluj, colaps financiar? Ardelenii nu au bani pentru prima deplasare din Conference. Eforturi disperate

Problemele financiare îi dau mari bătăi de cap lui Neluțu Varga, asta după ce finanțatorul CFR-ului nu a reușit să achite datoria de 1,5 milioane de euro către ANAF.

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Înainte de prima deplasare în cupele europene, ardelenii duc lipsă de bani pentru închirierea unui charter, dar și pentru rezervarea unui hotel unde să fie cazată echipa.

CFR Cluj, fără bani de deplasare pentru meciul din Conference League

CFR Cluj înfruntă câștigătoarea dublei dintre Alashkert și Yelimay Semey în turul doi preliminar al UEFA Conference League, însă situația financiară a ardelenilor este una catastrofală.

În momentul de față, Neluțu Varga nu are bani în club pentru a-și permite o deplasare în cupele europene, având în vedere faptul că numai un zbor de tip charter ajunge aproximativ 100.000 de euro.

Fanatik.ro anunță că finanțatorul abia a găsit banii necesari pentru deplasarea de la Galați. Jucătorii și staff-ul CFR-ului vor ateriza la București, de unde vor pleca cu autocarul către Galați.