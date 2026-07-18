Damjan Djokovic a vorbit în premieră despre ancheta de pariuri în care e implicat: „Asta pot să spun”

Damjan Djokovic a vorbit pentru prima dată despre ancheta pentru blaturi la pariuri în care a fost citat de cei de la FRF. După eșecul CFR-ului cu Oțelul Galați din prima etapă, mijlocașul croat a ținut să transmită că are un avocat foarte bun și că timpul le va rezolva pe toate.
Liga 1 a fost „zguduită” pe 7 iulie de vestea potrivit căreia Damjan Djokovic, jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost citat de Comisia de Etică și Disciplină din cadrul FRF și e anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă cu privire la un „galben” pe care l-a văzut într-un meci disputat pe 19 decembrie 2025 contra celor de la FC Botoșani.
Nu doar numele croatului apare în dosar, ci și al altor două personaje legate de clubul din Gruia, și anume fostul jurist Ioan Ivașcu și Marian Copilu, fostul președinte al clubului la momentul respectiv, revenit între timp pe finalul sezonului trecut.
Ce a spus Djokovic despre cazul de blaturi la pariuri în care e implicat
La peste o săptămână distanță, fotbalistul „feroviarilor” a debutat alături de echipa sa în noul sezon din Liga 1 (1-2 cu Oțelul Galați) și în mod inevitabil, a primit o întrebare cu privire la ce s-a întâmplat în urmă cu jumătate de an. Djokovic s-a rezumat la a spune că timpul le va rezolva pe toate și că se bazează pe avocatul său.
„Pot să spun că timpul va spune tot, am un avocat foarte bun care va transmite ce trebuie când va veni timpul„, a spus mijlocașul croat, conform digisport.ro.
Djokovic a vorbit și despre jocul propriu-zis și a dezvăluit că a jucat în premieră tot meciul pe postul de fundaș central, în contextul în care el este închizător.
„În primul rând, trebuie să le facem complimente celor de la Galați, au știu ce au vrut. Puteam să ținem de egal. A fost o săptămână tulbure în afara terenului, aia e. Nu am început cu bine, dar campionatul e lung.
Cam așa, toată lumea cred că a auzit ceva. Nu știu ce trebuie să ascundem și ce nu. Dacă am ajuns eu să joc fundaș central… Să sperăm că se va schimba ceva. Un meci întreg, da, a fost prima dată, aia e. Suntem jucători de fotbal, suntem chemați și facem ce spune antrenorul.
Sincer, personal, și Camora cred, ne-am obișnuit așa. De mult timp se vorbește așa. Poate îi afectează pe cei care sunt mai tineri. Face parte din viață. În alte sezoane am tras bine și cu știri negative, am câștigat campionatul. A fost un pas greșit, dar sper ca în următorul meci să fie mai bine.
E prima dată când am jucat fundaș central, trebuie să fi decisiv, să faci un fault tactic, Patrick mi-a făcut probleme. Eu încerc să fac de toate, să provoc, să câștig meciul, dar nu am reușit. Putem să ne plângem sau să ne strângem, când ești la CFR, toată lumea se așteaptă să câștigi campionatul.
Dacă sunt probleme mai grave sau mai puțin grave, vom vedea. Am început de la 0 sezonul acesta, alt antrenor, jucători noi, staff nou. E un start de la 0 și sperăm să facem maximul nostru„.
Pentru CFR Cluj urmează duelul din prima manșă a turului 1 preliminar Conference League, care va avea loc pe 23 iulie, de la ora 18:00.
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