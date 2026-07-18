Damjan Djokovic a vorbit în premieră despre ancheta de pariuri în care e implicat: „Asta pot să spun”

Damjan Djokovic a vorbit pentru prima dată despre ancheta pentru blaturi la pariuri în care a fost citat de cei de la FRF. După eșecul CFR-ului cu Oțelul Galați din prima etapă, mijlocașul croat a ținut să transmită că are un avocat foarte bun și că timpul le va rezolva pe toate.

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Liga 1 a fost „zguduită” pe 7 iulie de vestea potrivit căreia Damjan Djokovic, jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost citat de Comisia de Etică și Disciplină din cadrul FRF și e anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă cu privire la un „galben” pe care l-a văzut într-un meci disputat pe 19 decembrie 2025 contra celor de la FC Botoșani.

Nu doar numele croatului apare în dosar, ci și al altor două personaje legate de clubul din Gruia, și anume fostul jurist Ioan Ivașcu și Marian Copilu, fostul președinte al clubului la momentul respectiv, revenit între timp pe finalul sezonului trecut.

Ce a spus Djokovic despre cazul de blaturi la pariuri în care e implicat

La peste o săptămână distanță, fotbalistul „feroviarilor” a debutat alături de echipa sa în noul sezon din Liga 1 (1-2 cu Oțelul Galați) și în mod inevitabil, a primit o întrebare cu privire la ce s-a întâmplat în urmă cu jumătate de an. Djokovic s-a rezumat la a spune că timpul le va rezolva pe toate și că se bazează pe avocatul său.

„Pot să spun că timpul va spune tot, am un avocat foarte bun care va transmite ce trebuie când va veni timpul„, a spus mijlocașul croat, conform digisport.ro.