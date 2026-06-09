Transferul reuşit de FCSB a produs o reacţie neaşteptată din partea unui mare dinamovist

FCSB a început să fie din ce în ce mai agresivă pe piaţa transferurilor, iar trupa bucureşteană este aproape să bifeze prima mutare, după ce s-a înţeles cu clubul, urmând să plătească jumătate de milion de euro pentru a-l lua pe mijlocaşul ofensiv brazilian.

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Conform informaţiilor obţinute de AS.ro, Anderson Ceara a bătut palma cu FCSB şi formaţia patronată de Gigi Becali, la rândul, s-a înţeles cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Florin Prunea a avut o reacţie categorică după transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Formaţia roş-albastră urmează să achite 500.000 de euro în schimbul brazilianului, iar cei de la Csikszereda vor păstra 25 la sută dintr-un viitor transfer al jucătorului. Mutarea a adus o reacţie categorică din partea lui Florin Prunea, cunoscut susţinător al lui Dinamo. Acesta spune că FCSB a dat lovitura după aducerea lui Anderson Ceara.

”L-a transferat? L-a luat? Ce fotbalist! Ții minte că îți spuneam de el în emisiune? Mamă, ce fotbalist! Bun fotbalist”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Ce salariu o să primească Anderson Ceara la FCSB

Anderson Ceara a fost convins de cei de la FCSB să semneze după ce a primit o propunere contractuală care îi aduce un venit de aproximativ 15.000 de euro lunar, o creştere semnificativă faţă de ceea ce avea la Csiksereda, undeva la 7000 de euro lunar.