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Transferul reuşit de FCSB a produs o reacţie neaşteptată din partea unui mare dinamovist

Mihai Alecu Publicat: 9 iunie 2026, 18:47

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Transferul reuşit de FCSB a produs o reacţie neaşteptată din partea unui mare dinamovist

Transferul făcut de FCSB a adus laude din partea lui Florin Prunea. Foto: Sport Pictures

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FCSB a început să fie din ce în ce mai agresivă pe piaţa transferurilor, iar trupa bucureşteană este aproape să bifeze prima mutare, după ce s-a înţeles cu clubul, urmând să plătească jumătate de milion de euro pentru a-l lua pe mijlocaşul ofensiv brazilian.

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Conform informaţiilor obţinute de AS.ro, Anderson Ceara a bătut palma cu FCSB şi formaţia patronată de Gigi Becali, la rândul, s-a înţeles cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Florin Prunea a avut o reacţie categorică după transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Formaţia roş-albastră urmează să achite 500.000 de euro în schimbul brazilianului, iar cei de la Csikszereda vor păstra 25 la sută dintr-un viitor transfer al jucătorului. Mutarea a adus o reacţie categorică din partea lui Florin Prunea, cunoscut susţinător al lui Dinamo. Acesta spune că FCSB a dat lovitura după aducerea lui Anderson Ceara.

”L-a transferat? L-a luat? Ce fotbalist! Ții minte că îți spuneam de el în emisiune? Mamă, ce fotbalist! Bun fotbalist”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Ce salariu o să primească Anderson Ceara la FCSB

Anderson Ceara a fost convins de cei de la FCSB să semneze după ce a primit o propunere contractuală care îi aduce un venit de aproximativ 15.000 de euro lunar, o creştere semnificativă faţă de ceea ce avea la Csiksereda, undeva la 7000 de euro lunar.

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Brazilianul crescut la Santos a fost transfer în România chiar de Csikszereda, când echipa era în eşalonul secund, iar în timpul petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc a contribuit la marcarea a peste 25 de goluri în cele 81 de meciuri.

Acesta s-a mai aflat şi în atenţia altor grupări importante din Liga 1, precum Dinamo sau Universitatea Craiova, însă în cele din urmă cei de la FCSB au fost mai decişi şi au reuşit să-l transfere după negocieri ce s-au întins în decursul mai multor săptămâni.

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