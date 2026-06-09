Anunţul lui Gigi Becali despre ultimul transfer de la FCSB: “MM Stoica se ocupă de tot”

FCSB a ajuns la un acord cu Anderson Ceara, mijlocaşul ofensiv al celor de la Csikszereda.

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Gigi Becali a fost de acord să plătească pentru tranferul lui Anderson Ceara nu mai puţin de 500.000 de euro, iar detaliul care a făcut diferenţa, în cele din urmă, a fost reprezentat de procentul păstrat de Csikszereda. Antena Sport a aflat că Csikszereda va păstra 25 la sută dintr-un potenţial viitor transfer al brazilianului.

Gigi Becali a refuzat iniţial să dea detalii despre transfer şi a anunţat că Mihai Stoica a fost mandatat să poate negocierile.

„Eu nu ştiu nimic. MM Stoica se ocupă de tot, el negociază, el semnează.”, a spus Gigi Becali, iniţial. După, latifundiarul a cerut infrmaţii de la Mihai Stoica şi a revenit cu declaraţii.

„Da, da, m-a sunat MM Stoica. „Decuseara” îi zic eu. Aveam un cioban pe care îl chema așa. Așa îi zic și eu. M-a sunat MM, el a fost misiunea asta acum o lună. Până acum nu știam. Bă, Mihai, mă sună toată presa și eu nu știu, zice că sunt mincinos. A zis că e rezolvată rămâne doar de semnat contractul. (n.r. 450.000 de euro) E posibil, eu știam de 450.000-500.000. Nu l-am mai intrebat suma, e pe acolo. Negocierile erau în impas pentru o anomalie.