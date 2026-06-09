Anunţul lui Gigi Becali despre ultimul transfer de la FCSB: “MM Stoica se ocupă de tot”

FCSB a ajuns la un acord cu Anderson Ceara, mijlocaşul ofensiv al celor de la Csikszereda.
Gigi Becali a fost de acord să plătească pentru tranferul lui Anderson Ceara nu mai puţin de 500.000 de euro, iar detaliul care a făcut diferenţa, în cele din urmă, a fost reprezentat de procentul păstrat de Csikszereda. Antena Sport a aflat că Csikszereda va păstra 25 la sută dintr-un potenţial viitor transfer al brazilianului.
Gigi Becali a refuzat iniţial să dea detalii despre transfer şi a anunţat că Mihai Stoica a fost mandatat să poate negocierile.
„Eu nu ştiu nimic. MM Stoica se ocupă de tot, el negociază, el semnează.”, a spus Gigi Becali, iniţial. După, latifundiarul a cerut infrmaţii de la Mihai Stoica şi a revenit cu declaraţii.
„Da, da, m-a sunat MM Stoica. „Decuseara” îi zic eu. Aveam un cioban pe care îl chema așa. Așa îi zic și eu. M-a sunat MM, el a fost misiunea asta acum o lună. Până acum nu știam. Bă, Mihai, mă sună toată presa și eu nu știu, zice că sunt mincinos. A zis că e rezolvată rămâne doar de semnat contractul. (n.r. 450.000 de euro) E posibil, eu știam de 450.000-500.000. Nu l-am mai intrebat suma, e pe acolo. Negocierile erau în impas pentru o anomalie.
Că 25% din diferență, 500.000 e transferul, dar nu mai puțin de 300.000. Adică dacă dau drumul la jucător liber vă dau vouă 300.000? Era o discuție să fie 25% din câștig, din diferență, din profit și ei au spus să treacă nu mai puțin de 300.000. Dar ei au zis să nu mai fie puțin de 300.000 de euro, că se fac șmecherii. Nu m-a interesat, dar voi să știți că atunci când comisia a făcut ce a făcut cu Petrila trebuie să dea amenzi. Uite, oamenii nu mai au încredere”, a spus Gigi Becali la Digisport.
Cifrele lui Anderson Ceara la Csikszereda
Anderson Ceara ajunge la Csikszereda în urmă cu doi ani, când echipa era în liga secundă, iar fotbalistul venea de la Santos, liber de contract. În acest timp petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc acesta a evoluat în 81 de meciuri, a marcat 11 goluri şi a oferit 16 pase decisive.
Salariul cu care Anderson Ceara, care acum este în vacanţă, în ţara natală, urmează să fie de aproximativ 15.000 de euro lunar. Agentul său a stabilit toate detaliile cu gruparea bucureşteană şi actele urmează să fie semnate cât de curând.
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