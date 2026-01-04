Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta - Antena Sport

Închide meniul
Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 11:21

Manea, Dobre și Petrila / SPORT PICTURES

Rapidul are aspirații înalte la primul sezon cu Costel Gâlcă pe bancă, dar are și dificultăți în a păstra cei mai buni jucători din lot. După ce au primit ofertă din Olanda pentru golgheterul Alex Dobre, acum, conducerea este pe punctul de a pierde alt jucător.

Claudiu Petrila este monitorizat de cluburi din Emiratele Arabe Unite, care sunt dispuse să ofere trei milioane de euro în schimbul fotbalistului de 25 de ani.

Claudiu Petrila, dorit în Emiratele Arabe Unite

Adus acum aproape doi ani de la CFR Cluj pentru suma de 750.000 de euro, Claudiu Petrila ar putea aduce un profit uriaș în conturile celor de la Rapid București.

Potrivit gsp.ro, gruparea alb-vișinie are pe masă o ofertă de trei milioane de euro pentru jucătorul român din Emiratele Arabe Unite. Petrila are 18 goluri marcate și 26 de pase decisive în cele 89 de apariții în tricoul Rapidului.

Ăsta ar fi și motivul pentru care giuleștenii insistă pentru aducerea lui Marinos Tzionis de la UTA, care evoluează pe același post cu Claudiu Petrila.

