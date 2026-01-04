Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor

Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 10:26

Comentarii
Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor

Marinos Tzionis, într-un meci cu CFR Cluj / Profimedia

Rapid vrea să dea o lovitură importantă pe piața transferurilor și să îl transfere pe internaționalul cipriot Marinos Tzionis de la UTA Arad. Pentru asta, conducerea a făcut deja o ofertă, care include și un jucător la schimb.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea alb-vișinie vrea să îl trimită pe Claudiu Micovschi sub comanda lui Adrian Mihalcea, pe lângă cei 300.000 de euro pe care dorește să îi ofere.

Claudiu Micovschi, trimis de Rapid la UTA

Claudiu Micovschi nu face parte din planurile lui Costel Gâlcă la Rapid, iar fotbalistul ar putea face parte dintr-un schimb avantajos pentru gruparea care visează cu ochii deschiși la câștigarea titlului.

Potrivit gsp.ro, conducerea Rapidului vrea să ofere 300.000 de euro pentru Marinos Tzionis, plus Micovschi. Internaționalul cipriot este unul dintre cei mai importanți jucători de la UTA.

Cu o cotă de piață de 900.000 de euro, Tzionis are 16 meciuri jucate în acest sezon de Liga 1, un gol înscris și alte două pase decisive.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Fanatik.ro
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
12:09
Suma încasată de Sorana Cîrstea, după calificarea în turul doi la WTA Brisbane
11:22
FotoFCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după “atacul” oficialului
11:21
Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta
10:30
“E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă
10:11
România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
9:50
Philadelphia 76ers – New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA
Vezi toate știrile
1 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 5 Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid 6 Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”