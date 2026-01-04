Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor - Antena Sport

Rapid vrea să dea o lovitură importantă pe piața transferurilor și să îl transfere pe internaționalul cipriot Marinos Tzionis de la UTA Arad. Pentru asta, conducerea a făcut deja o ofertă, care include și un jucător la schimb.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea alb-vișinie vrea să îl trimită pe Claudiu Micovschi sub comanda lui Adrian Mihalcea, pe lângă cei 300.000 de euro pe care dorește să îi ofere.

Claudiu Micovschi, trimis de Rapid la UTA

Claudiu Micovschi nu face parte din planurile lui Costel Gâlcă la Rapid, iar fotbalistul ar putea face parte dintr-un schimb avantajos pentru gruparea care visează cu ochii deschiși la câștigarea titlului.

Potrivit gsp.ro, conducerea Rapidului vrea să ofere 300.000 de euro pentru Marinos Tzionis, plus Micovschi. Internaționalul cipriot este unul dintre cei mai importanți jucători de la UTA.

Cu o cotă de piață de 900.000 de euro, Tzionis are 16 meciuri jucate în acest sezon de Liga 1, un gol înscris și alte două pase decisive.