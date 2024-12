U Cluj i-a dat răspunsul lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să îl transfere pe Thiam! Decizia liderului din Liga 1 - Antena Sport

U Cluj a transmis un mesaj tranşant, după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să îl transfere pe Mamadou Thiam la FCSB.

„Şepcile roşii” nici nu se gândesc să renunţe la Mamadou Thiam. În ultimul meci al lui U Cluj, Thiam a înscris un gol superb, după o acţiune individuală reuşită. Totodată, el a dat două assist-uri.

U Cluj nu vrea să renunţe la Mamadou Thiam!

”Noi traversăm un moment bun, atât financiar, cât și sportiv și nu ne interesează să vindem vreun jucător în această iarnă. Blănuță este împrumutat până la finalul campionatului, iar Thiam mai are contract până în vara lui 2026.

Nu are kilograme în plus, cum am văzut că a apărut prin presă, ci așa este conformația lui, este un tip mai masiv. Însă este un jucător foarte bun, de care nu ne gândim să ne despărțim. Noi avem un obiectiv, să ajungem în play-off. Și nu vrem să destructurăm acest lot.

Avem o construcție solidă și chiar dacă suntem pe primul loc, încă nu suntem calificați acolo, în play-off. Concluzia este că nu vrem să vindem acum, în această iarnă, nici celor de la FCSB, nici vreunei alte echipe”, a declarat preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, pentru gsp.ro.