Ce a discutat Dan Şucu cu Daniel Pancu! Anunţul antrenorului despre transferuri! Posibilă ţintă de la CFR Cluj

“(n.r: Te-ai întâlnit cu Dan Şucu?) Da. (n.r: Ce ţi-a cerut, din punctul de vedere al contractului?” , a fost întrebat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro .

Pancu a spus că obiectivul în primul său an pe banca Rapidului este play-off-ul, dar că el visează să câştige campionatul cu giuleştenii încă din primul sezon.

Daniel Pancu (48 de ani) a dezvăluit că a discutat şi cu acţionarul majoritar al Rapidului, Dan Şucu (63 de ani), înainte de a semna contractul cu giuleştenii .

Întrebat dacă Dan Şucu i-a transmis că nu va mai da bani pe transferuri, Pancu a confirmat. “Adevărat, da. Căutăm jucători şi vor veni jucători. Vor fi, cel mai probabil, jucători liberi, dar foarte buni. Dacă vor fi vânduţi jucători, se vor da şi bani pe jucători”, a spus Pancu.

Întrebat dacă Sinyan, fostul lui elev de la CFR Cluj, ar putea fi o ţintă, Pancu a răspuns: “E un jucător foarte bun, un fundaş foarte bun”.

“Vorbea doar de promisiuni, atât, şi că vrea doar oameni care să se ţină de promisiuni. Obiectivul va fi play-off-ul (n.r: în primul sezon)”, a dezvăluit Pancu ce a discutat cu Dan Şucu.