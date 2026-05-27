Home | Fotbal | Liga 1 | Ce a discutat Dan Şucu cu Daniel Pancu! Anunţul antrenorului despre transferuri! Posibilă ţintă de la CFR Cluj

Ce a discutat Dan Şucu cu Daniel Pancu! Anunţul antrenorului despre transferuri! Posibilă ţintă de la CFR Cluj

Bogdan Stănescu Publicat: 27 mai 2026, 19:49

Comentarii
Ce a discutat Dan Şucu cu Daniel Pancu! Anunţul antrenorului despre transferuri! Posibilă ţintă de la CFR Cluj

Dan Şucu şi Victor Angelescu, în timpul unui meci al Rapidului / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Daniel Pancu (48 de ani) a dezvăluit că a discutat şi cu acţionarul majoritar al Rapidului, Dan Şucu (63 de ani), înainte de a semna contractul cu giuleştenii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu a spus că obiectivul în primul său an pe banca Rapidului este play-off-ul, dar că el visează să câştige campionatul cu giuleştenii încă din primul sezon.

Ce a discutat Dan Şucu cu Daniel Pancu! Antrenorul a confirmat că trebuie să se descurce cu un buget redus, dar a anunţat transferuri

“(n.r: Te-ai întâlnit cu Dan Şucu?) Da. (n.r: Ce ţi-a cerut, din punctul de vedere al contractului?”, a fost întrebat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Mutu a intervenit imediat. “Cupa şi campionatul şi cupele europene”, a spus “Briliantul”.

“Nuu. Era dezamăgit total de tot parcursul”, a replicat Pancu.

Reclamă
Reclamă

Întrebat dacă Dan Şucu i-a transmis că nu va mai da bani pe transferuri, Pancu a confirmat. “Adevărat, da. Căutăm jucători şi vor veni jucători. Vor fi, cel mai probabil, jucători liberi, dar foarte buni. Dacă vor fi vânduţi jucători, se vor da şi bani pe jucători”, a spus Pancu.

Întrebat dacă Sinyan, fostul lui elev de la CFR Cluj, ar putea fi o ţintă, Pancu a răspuns: “E un jucător foarte bun, un fundaş foarte bun”.

“Vorbea doar de promisiuni, atât, şi că vrea doar oameni care să se ţină de promisiuni. Obiectivul va fi play-off-ul (n.r: în primul sezon)”, a dezvăluit Pancu ce a discutat cu Dan Şucu.

Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaiceLocalitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Reclamă

“(n.r: Nu e obiectiv calificarea în cupele europene?) Al meu e şi câştigarea campionatului, dacă mă întrebi acum. Legat de contract, strict, primul an, play-off-ul. Am clauză pentru câştigarea campionatului”, a mai declarat Daniel Pancu, pentru sursa citată.

“Vin 5, pleacă 5. Vin 8, pleacă 8”, a mai spus Pancu despre campania de transferuri pe care o va avea Rapidul în această vară.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Observator
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor ucrainene
Fanatik.ro
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor ucrainene
21:44

Sorana Cîrstea, drum liber spre sferturile de la Roland Garros! Șansă imensă pentru româncă
21:33

EXCLUSIVMesajul lui Dennis Man pentru Andrei Raţiu, înainte de finala Conference League!
21:21

VideoJurnal Antena Sport | Scena cea mare e a lui
21:16

VideoJurnal Antena Sport | Întrebarea de baraj
21:12

VideoJurnal Antena Sport | Religia MMA
21:03

Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare în turul 3 la Roland Garros! Românca și-a “demolat” adversara
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 4 Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea” 5 “Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid 6 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total