Daniel Pancu, declaraţii care le vor merge la inimă fanilor giuleşteni: “De asta are nevoie Rapid”

În primul său interviu pentru conturile de socializare ale Rapidului, Daniel Pancu (48 de ani) a spus că şi-ar dori eventul cu echipa lui de suflet.

Totodată, Daniel Pancu a vorbit şi despre două titluri la rând pentru Rapid. Venit de la CFR Cluj, pe care a dus-o în preliminariile Conference League, Pancu şi-a stabilit obiective personale uriaşe cu Rapid, deşi obiectivul din contract e numai play-off-ul în primul sezon.

Daniel Pancu, ţinte personale uriaşe ca antrenor al Rapidului: “De ce nu, un event. Şi două campionate câştigate la rând”

“E o zi minunată, un prilej de bucurie. Aşteptam ziua asta. Cred că momentul este potrivit sau foarte potrivit. Am plecat în 2020, mă întorc după 6 ani. De atunci clubul a făcut progrese.

Am spus încă de atunci că îmi doresc să mă întorc, într-o zi, la Rapid, dar la un Rapid care va avea toate condiţiile pentru performanţă. Ziua aia a venit, la 6 ani distanţă. Sper să mă ridic şi eu la nivelul clubului din momentul de faţă, pentru că, în urmă cu 6 ani, sau când am plecat la drum în acest proiect al Rapidului acesta din ultimii 9 ani, nu existau (n.r.: aceste condiţii).

Cu suporterii pătimaşi alături, cu câţiva oameni care au crezut în Rapid, lucrurile au evoluat.