“Putem deveni, nu am niciun dubiu” Obiectivul uriaş stabilit de Daniel Pancu pentru Rapid!

Daniel Pancu a anunţat că obiectivul său pe banca Rapidului este ca formaţia din Giuleşti să ocupe unul din primele 3 locuri la finalul campionatului.

Daniel Pancu a semnat cu Rapid în aceeaşi zi în care CFR Cluj a anunţat despărţirea de antrenor. Daniel Pancu a revenit la clubul său de suflet.

Daniel Pancu: “Nu am niciun dubiu, Rapid poate deveni o echipă care să fie mereu în primele 3”

“Rapid poate deveni, nu am niciun dubiu, o protagonistă a campionatului şi o echipă care să fie mereu în primele 3.

Toţi, dar absolut toţi vom avea un scop comun, acela de a face din nou clubul ăsta să strălucească cumva. Nu doar o prezenţă în primele 6″, a declarat Daniel Pancu pentru Rapid TV.

Daniel Pancu a mai antrenat-o pe Rapid între august 2019 și martie 2020, când clubul se afla în Liga a 2-a. Ca jucător, fostul atacant a adunat 154 de meciuri, 38 de goluri și opt pase decisive pe parcursul mai multor perioade. Pancu are în palmaresul său un titlu (1999) și trei Cupe ale României (1998, 2002 și 2006).