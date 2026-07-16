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Clasamentul în care Universitatea Craiova se află pe locul 2 în preliminariile Ligii Campionilor!

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iulie 2026, 17:25

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Clasamentul în care Universitatea Craiova se află pe locul 2 în preliminariile Ligii Campionilor!

Jucătorii Craiovei se bucură după golul marcat la returul cu Vitebsk / Sport Pictures

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Universitatea Craiova se află pe locul 2 la numărul spectatorilor de la partida de acasă din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor.

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14.008 spectatori au fost la meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk 1-0, de pe stadionul Ion Oblemenco. Oltenii au trecut de formaţia din Belarus cu scorul de 5-1 la general, după ce în tur au câştigat cu 4-1.

Craiova, pe locul 2 în clasamentul echipelor cu cei mai mulţi spectatori la partida de acasă din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor

La numărul fanilor de la partida de acasă din primul tur preliminar al UEFA Champions League, Craiova a fost devansată doar de Levski Sofia. 17.325 de fani ai formaţiei bulgare au fost în tribune la meciul cu echipa bosniacă Borac, câştigat de Levski cu 4-0. Bulgarii s-au impus cu 5-1 la general.

Universitatea Craiova se va duela chiar cu Levski Sofia în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Turul se va disputa în Bulgaria, miercuri, 22 iulie, de la ora 20:30, în timp ce returul va avea loc cu o săptămână mai târziu, pe 29 iulie, tot de la 20:30.

Câştigătoarea duelului dintre Craiova şi Levski Sofia va avea asigurată prezenţa într-o grupă europeană. Dacă va reuşi calificarea în grupa principală din UEFA Champions League, Craiova va avea asigurată numai din prezenţă o sumă de 18.62 milioane de euro. La această sumă se adaugă încasările din bilete şi din bonusuri. Fiecare victorie în grupa principală din Liga Campionilor e recompensată cu 2.1 milioane de euro, în timp ce egalul e recompensat cu 700.000 de euro.

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