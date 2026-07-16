Lionel Scaloni, într-o galerie selectă! Argentinianul poate scrie istorie în finala Cupei Mondiale 2026

Antrenorul naţionalei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, este al cincilea selecţioner care dispută două finale de Cupă Mondială consecutive, scrie L’Equipe.

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Lionel Scaloni urmează să intre într-un club extrem de select. Datorită victoriei Argentinei cu scorul de 2-1 în faţa Angliei, în semifinala Cupei Mondiale de miercuri seară, tehnicianul şi-a asigurat prezenţa într-o a doua finală consecutivă, după triumful echipei „albiceleste” din 2022.

Marea finală a Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY

Lionel Scaloni, aproape de o performanță colosală în finala Cupei Mondiale 2026

Înaintea sa, doar Didier Deschamps (2018 şi 2022 cu Franţa), Franz Beckenbauer (1986 şi 1990 cu Germania de Vest), Carlos Bilardo (1986 şi 1990 cu Argentina) şi Vittorio Pozzo (1934 şi 1938 cu Italia) au reuşit această performanţă. Pozzo este, de altfel, singurul care a câştigat două Cupe Mondiale consecutive.

Scaloni, în vârstă de 48 de ani, numit selecţioner al Argentinei în 2018, va fi al şaptelea antrenor care participă la două finale de Cupă Mondială. Pe lângă cei patru antrenori menţionaţi anterior, Helmut Schoen (1966 şi 1974, cu Germania de Vest) şi Mario Zagallo (1970 şi 1998, cu Brazilia) au ajuns şi ei în două finale de Cupă Mondială.

„Vom încerca să câştigăm (n.r. finala Cupei Mondiale), vom da tot ce avem mai bun, dar după aceea va fi foarte dificil. Ceea ce arată jucătorii este impresionant. Suntem cu adevărat unici, şi nu este vorba de aroganţă, ci din adâncul inimii, aceşti oameni ne-au purtat spre victorie astăzi”, a declarat Lionel Scaloni, după victoria din semifinala cu Anglia.