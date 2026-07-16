„Avem mare nevoie de bani!” Echipa din Liga 1 care tremură înaintea noului sezon: „Fără investitori nu putem să supraviețuim”

Sepsi Sf. Gheorghe a revenit în Liga 1 după ce a evoluat timp de un sezon în eșalonul secund. Odată cu promovarea, problemele nu au dispărut însă pentru covăsneni, care continuă să resimtă din plin dificultățile financiare apărute sezonul trecut.

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Ajunsă în Liga 2, Sepsi a pierdut sume importante de bani și a fost părăsită de sponsori. Potrivit lui Laszlo Dioszegi, patronul echipei, nici după promovare sponsorii nu s-au înghesuit să revină la echipă.

Laszlo Dioszegi, înaintea noului sezon din Liga 1: „Nu am puterea financiară să țin echipa în prima ligă”

Dioszegi a lansat un semnal de alarmă și a anunțat că le va fi foarte greu covăsnenilor să supraviețuiască în prima ligă dacă nu vor găsi investitori. De asemenea, el a dezvăluit că a discutat deja cu trei oameni care au puterea financiară de a ajuta clubul:

„Foarte mult ne-a afectat Liga 2, după ce-am pierdut drepturile de televiziune, dar și unii sponsori. În momentul de față nu prea vin sponsorii… Nici cei pe care i-am avut în trecut. Cred că este o problemă la nivel național.

Fără sprijin al unor investitori nu putem să supraviețuim! Nu suntem ca alte echipe cu datorii de milioane de euro care merg mai departe… Nu vreau să cădem în capcana asta. Ne trebuie oameni, investitori pentru că spiritul lui Sepsi trebuie dus mai departe cât trăim.