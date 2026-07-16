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Oltenii sunt la mare căutare! Încă un jucător de la Universitatea Craiova, pe lista unui club important din Europa

Daniel Işvanca Publicat: 16 iulie 2026, 17:04

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Oltenii sunt la mare căutare! Încă un jucător de la Universitatea Craiova, pe lista unui club important din Europa

Jucătorii Craiovei / Sportpictures

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Universitatea Craiova a obținut calificarea în turul doi preliminar al UEFA Champions League, după 5-1 la general cu ML Vitebsk. Oltenii vor înfrunta mai departe Levski Sofia, iar Mihai Rotaru face tot posibilul ca să păstreze jucătorii cei mai importanți.

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Anderlecht a înaintat o primă ofertă pentru Ștefan Baiaram, dar se pare că nu este singurul jucător al campioanei României pe care belgienii îl doresc.

Anderlecht vrea doi jucători de la Craiova

Anderlecht și-l dorește mult pe Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova, însă Mihai Rotaru ar fi refuzat oferta în valoare de 4,25 milioane de euro a formației din Belgia.

Cu toate astea, aceștia nu au renunțat la jucătorul campioanei României, ba mai mult, mai au pe listă un alt fotbalist al echipei antrenate de Filipe Coelho.

Digi Sport anunță că și Vladimir Screciu se află pe lista belgienilor. Anderlecht apreciază polivalența olteanului cotat de Transfermarkt la 2,5 milioane de euro.

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  • 261 de meciuri a jucat Vladimir Screciu la Universitatea Craiova
  • fundaș central și mijlocaș defensiv sunt posturile pe care poate evolua.
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