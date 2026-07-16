Un milion de euro: atât trebuie să plătească Gigi Becali pentru stranierul dorit la FCSB

Denis Drăguș rămâne marea țintă a celor de la FCSB, însă Gigi Becali își îndreaptă atenția și către jucătorii străini. Fără întăriri până acum pe plan ofensiv, bucureștenii speră să dea mare lovitură în zilele următoare.

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După fundașul adus din Franța și transferul lui Gnahore, FCSB-ul a aflat cât trebuie să plătească pentru fotbalistul care ar aduce un mare plus pe atac.

Sochaux i-a stabilit prețul lui Aymen Boutoutaou

Aymen Boutoutaou a ajuns în capul listei celor de la FCSB, extrema algeriană având cifre bune în sezonul precedent în tricoul celor de la FC Sochaux-Montbéliard.

Jucătorul a intrat în ultimul an de contract cu formația din Hexagon, iar echipa sa a stabilit care este suma minimă pentru care s-ar putea despărți de acesta chiar în aceste luni.

Presa din Franța anunță că un milion de euro este prețul pentru care Boutoutaou ar putea pleca de la Sochaux. Rămâne de văzut care va fi disponibilitatea patronului de la FCSB, ținând cont de faptul că acesta va dori și un salariu pe măsură.