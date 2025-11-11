Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova - Antena Sport

Fanii Universităţii Craiova au reacţionat negativ după ce Filipe Coelho a fost numit antrenor la Universitatea Craiova. Şi… lovitura de graţie pare să vină exact de unde nu se aştepta nimeni, chiar din Portugalia. Acolo unde ziarele au tratat într-o manieră mai puţin plăcută numirea lui Coelho pe banca tehnică a Universităţii. ”Oficial: fostul secund al lui Paulo Bento va antrena în România”, au titrat portughezii de la A bola, care au evitat să-i spună numele pe titlul articolului, făcând referire doar la fostul selecţioner al Portugaliei.

Şi fanii cer explicaţii pentru numirea lui Coelho

“Doamne fereşte”, “Sincer, varianta cea mai potrivită era Sabău. Asta e…”, “Au Bancu şi Cicâldău grijă şi de el când nu îl mai vor jucătorii. Se mai enervează, mai iau câte un roşu, două-trei centrări aiurea şi pleacă şi ăsta”, “Ăsta ce e, scriitor cumva?” sau “Singura explicație pe care o văd este ca acest antrenor să aibă fix rolul pe care îl are Charalambous la FCSB, de fațadă, pe bancă şi schimbările prin telefon… cine știe, o fi asta formula câștigătoare, la FCSB a mers doi ani la rând…” sunt doar câteva reacţii ale fanilor olteni care nu văd cu ochi buni numirea lui Filipe Coelho.