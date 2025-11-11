"Doamne fereşte" Val de reacţii negative din partea fanilor olteni după ce Craiova a anunţat noul antrenor! - Antena Sport

Suporterii olteni privesc cu pesimism venirea portughezului Filipe Coelho (45 de ani), care nu are un CV impresionant.

Înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost timp de 7 ani secundul lui Paulo Bento la naţionala Coreei de Sud şi, mai apoi, la cea a Emiratelor Arabe Unite.

Fanii olteni nu văd cu ochi buni numirea lui Filipe Coelho

Coelho a fost antrenor principal, printre altele, la echipele portugheze Leixoes şi Casa Pia. Casa Pia poate fi urmărită în Liga Portugal, competiţie transmisă în direct în AntenaPLAY. În ultima etapă Casa Pia a scos un egal în prelungiri cu echipa lui Mourinho, Benfica. Mourinho a fost un car de nervi.

“Doamne fereşte”, “Sincer, varianta cea mai potrivită era Sabău. Asta e…”, “Au Bancu şi Cicâldău grijă şi de el când nu îl mai vor jucătorii. Se mai enervează, mai iau câte un roşu, două-trei centrări aiurea şi pleacă şi ăsta”, “Ăsta ce e, scriitor cumva?” sau “Singura explicație pe care o văd este ca acest antrenor să aibă fix rolul pe care îl are Charalambous la FCSB, de fațadă, pe bancă şi schimbările prin telefon… cine știe, o fi asta formula câștigătoare, la FCSB a mers doi ani la rând…” sunt doar câteva reacţii ale fanilor olteni care nu văd cu ochi buni numirea lui Filipe Coelho.

OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (45 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru.