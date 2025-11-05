Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România - Antena Sport

Managerul care a făcut o tranzacţie istorică pentru România, de 2 miliarde de euro, a fost angajat de Ion Ţiriac. Este vorba de Karoly Borbely, fost director general al Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România. De numele lui se leagă listarea într-o tranzacţie istorică de 2 mld. euro a Hidroelectrica. Karoly Borbely a fost numit membru în Consiliul de Supraveghere al Ţiriac Group. Tranzacţia istorică realizată de Karoly Borbely a fost tratată pe larg şi în presă străină. Reuters sau Financial Times au tratat subiectul pe larg.

Karoly Borbely a condus Hidroelectrica între 2024 şi 2025, perioadă în care compania, cel mai mare producător de energie electrică din România, a traversat un proces de tranziţie managerială după listarea pe Bursa de Valori Bucureşti. Anterior, Borbely a deţinut funcţii de conducere în cadrul Electrica, a fost secretar de stat în Ministerul Economiei şi a coordonat proiecte în domeniul energiei şi al digitalizării.

Ce este Ţiriac Group şi ce afaceri include

Ţiriac Group este unul dintre cele mai mari grupuri private românești, fondat de omul de afaceri Ion Ţiriac în 1994. Grupul reunește peste 40 de companii autohtone, cu sediul central în București, și este implicat în diverse sectoare de activitate. Domeniile principale de activitate ale Țiriac Group includ: sectorul auto, imobiliare, servicii financiare şi asigurări, dar şi sport.

Ce avere are Ion Ţiriac

Potrivit Forbes, care a făcut un clasament recent, profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogaşi români şi și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume. Ion Ţiriac este doar pe locul 3, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei).