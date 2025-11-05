Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România - Antena Sport

Home | Extra | Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România

Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România

Radu Constantin Publicat: 5 noiembrie 2025, 9:17

Comentarii
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România

Ion Ţiriac / Profimedia Images

Managerul care a făcut o tranzacţie istorică pentru România, de 2 miliarde de euro, a fost angajat de Ion Ţiriac. Este vorba de Karoly Borbely, fost director general al Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România. De numele lui se leagă listarea într-o tranzacţie istorică de 2 mld. euro a Hidroelectrica. Karoly Borbely a fost numit membru în Consiliul de Supraveghere al Ţiriac Group. Tranzacţia istorică realizată de Karoly Borbely a fost tratată pe larg şi în presă străină. Reuters sau Financial Times au tratat subiectul pe larg.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Karoly Borbely a condus Hidroelectrica între 2024 şi 2025, perioadă în care compania, cel mai mare producător de energie electrică din România, a traversat un proces de tranziţie managerială după listarea pe Bursa de Valori Bucureşti. Anterior, Borbely a deţinut funcţii de conducere în cadrul Electrica, a fost secretar de stat în Ministerul Economiei şi a coordonat proiecte în domeniul energiei şi al digitalizării.

Ce este Ţiriac Group şi ce afaceri include

Ţiriac Group este unul dintre cele mai mari grupuri private românești, fondat de omul de afaceri Ion Ţiriac în 1994. Grupul reunește peste 40 de companii autohtone, cu sediul central în București, și este implicat în diverse sectoare de activitate. Domeniile principale de activitate ale Țiriac Group includ: sectorul auto, imobiliare, servicii financiare şi asigurări, dar şi sport.

Ce avere are Ion Ţiriac

Potrivit Forbes, care a făcut un clasament recent, profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogaşi români şi și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume. Ion Ţiriac este doar pe locul 3, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Prima reacţie a cumnatului lui Mircea Geoană, Ionuţ Costea, după eliberarea din închisoare
Observator
Prima reacţie a cumnatului lui Mircea Geoană, Ionuţ Costea, după eliberarea din închisoare
„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem la meciurile directe”
Fanatik.ro
„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem la meciurile directe”
9:57
Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! “Federația a fost complice”
9:56
Dezvăluiri tulburătoare despre Cornel Dinu: “Nu vrea să mai dialogheze cu oamenii”
9:36
VIDEONovak Djokovic, cu lacrimi în ochi pe teren, la finalul unui meci. Ce i-au pregătit organizatorii
9:13
Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. “Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul”
8:52
Averea strânsă de Istvan Kovacs din fotbal. Centralul are în conturi o sumă fabuloasă
8:45
“Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo” 6 Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”