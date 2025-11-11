Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor

Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor

Radu Constantin Publicat: 11 noiembrie 2025, 20:44

Comentarii
Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor

Mihai Stoica și Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova şi-a anunţat în această seară noul antrenor: enigmaticul Filipe Coelho. În acelaşi timp, Mirel Rădoi se afla în cantonamentul echipei, din Lunca Jiului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Profitând că jucătorii sunt liberi, Rădoi s-a dus în cantonement pentru a-și strânge lucrurile. El a fost însoțit de fiul său Denis, care i-a fost şi analist video la Universitatea Craiova.

”Cu mină afectată, extrem de trist, Mirel Rădoi şi-a strâns lucrurile din cantonament, a mai rămas în faţa clădirii câteva minute, cu capul plecat, oferind senzaţia că vrea să mai zăbovească puţin în locul care practic i-a fost casă de la începutul acestui an, apoi a ieşit pe poarta stabilimentului, pentru a se îndrepta spre Bucureşti.

În câţiva metri însă, antrenorul de 44 de ani a fost nevoit să oprească, fiind acostat pe drum de un suporter, care l-a rugat să oprească pentru a face o poză. Mirel Rădoi s-a dat jos din maşină şi i-a făcut hatârul suporterului, care l-a îmbrăţişat”, susține prosport.ro.

Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (45 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru. Coelho le-a pregătit în trecut pe Leixoes şi Casa Pia, formaţii portugheze.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Fanatik.ro
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi
20:37
“Doamne fereşte” Val de reacţii negative din partea fanilor olteni după ce Craiova a anunţat noul antrenor!
19:57
OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi
19:54
Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă: “La două milioane de euro se duce”
19:50
Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important! Fotbalistul e dorit de un club mare din Europa
19:21
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
19:00
Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România