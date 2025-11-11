Sacrificiul pe care l-a făcut Valentin Mihăilă pentru a fi în formă la antrenamentele şi meciurile naţionalei - Antena Sport

Închide meniul
Sacrificiul pe care l-a făcut Valentin Mihăilă pentru a fi în formă la antrenamentele şi meciurile naţionalei

Publicat: 11 noiembrie 2025, 21:23

Ca să fie în formă şi plin de energie, vitezomanul lui Lucescu, Mihăilă, a renunţat la micile plăceri. E foarte atent mai ales când vine vorba de mâncare.

Un echilibru între mâncarea sănătoasă şi micile plăceri din farfurie este esenţial pentru fotbaliştii naţionalei ca să fie fresh la antrenamente şi la meciuri.

“Chiar am renunţat la micile plăceri pentru că am simţit pe pielea mea că nu mă ajută. Zahărul l-am eliminat aproape de tot. Sucuri gazoase sau sucuri naturale, şi pe acelea le-am eliminat aproape de tot”, a spus Valentin Mihăilă.

“Mai e nevoie şi de o scăpare de genul, să îţi faci poftele. Dar trebuie să fii foarte atent când şi unde le faci”, a spus Deian Sorescu.

Pe drumul spre cantonamentul României fiecare îşi pune în geantă ceva dulce.

Deian Sorescu: Un baton proteic cu cocos. Doar ăla îl aveam, e unul din preferatele mele

Valentin Mihăilă: Banană cu mere şi, să zicem, nuci peste

