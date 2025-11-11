A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club - Antena Sport

Mutare importantă dată de Universitatea Cluj. Răzvan Zamfir a plecat de la CFR Cluj săptămâna trecută, acum clubul rival din oraş a ajuns la un acord cu șeful centrului de scouting al clubului din Gruia.
El va ocupa funcţia de director sportiv la Universitatea Cluj, anunţă digisport.ro. Zamfir se va prezenta de mâine, la club, şi îşi va începe activitatea.
”Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici sunt cu totul și cu totul speciali.
Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect!
Momentan, o să mă odihnesc o perioadă și sunt ferm convins că CFR-ul, cu președintele Iuliu Mureșan și cu noul antrenor Daniel Pancu, va avea rezultate din ce în ce mai bune și își va atinge obiectivele.
Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza.
Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând”, a declarat, zilele trecute, Răzvan Zamfir.
