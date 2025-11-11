Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă: "La două milioane de euro se duce" - Antena Sport

Închide meniul
Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă: “La două milioane de euro se duce”

Radu Constantin Publicat: 11 noiembrie 2025, 19:54

Gică Hagi, la conferinţa de presă AntenaSport

Gică Hagi îşi caută angajament şi încă este “liber de contract”. “Regele” nu vrea să se ducă la orice echipă, ci vrea un contract bun pentru el, la experienţa pe care a adunat-o până acum în fotbal, atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

Giovanni Becali a vorbit despre ce pretenţii are Hagi, care s-a bucurat şi de o propunere venită de la echipa naţională a României, refuzată însă. Pentru suma corectă, Hagi ar urma să antreneze în străinătate.

„Mai vorbim în stânga, în dreapta pentru Hagi. Poate o să vină și timpul lui! (Dar el vrea să plece?) Hagi se duce undeva, dar vrea să ia milioane! (Trei-patru milioane pe an?) Chiar și două sunt interesante. La două milioane se duce.

S-ar duce undeva și la un milion, la un proiect, cu o echipă bună. Dacă intră în Champions League, poate să mai ia un milion din prime”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.

Cu ce se mai ocupă Gică Hagi de când a renunţat la banca echipei?

“Liniște puțină, mă uit la fotbal. De undeva de sus mă uit. Avem mult de muncă, administrătivă. Trebuie să facem o echipă competitivă pentru că Ianis Zicu are nevoie de o echipă competitivă care să intre în play-off. Sunt în administrativ, facem multă muncă. Avem de muncă foarte mult, chiar și tehnic, la academie. Trebuie să revizuim acolo. Tot cu fotbalul mă ocup”, a declarat Hagi.

 

