Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru - Antena Sport

Mihai Rotaru a anunțat luni la amiază despărțirea de antrenorul Mirel Rădoi, iar patronul echipei din Bănie a confirmat că un tehnician străin ar urma să fie instalat pe banca echipei.
Dumitru Dragomir a reacționat după anunțul făcut de oficialul oltenilor și a venit cu trei propuneri de antrenori români, care ar putea prelua imediat Universitatea Craiova.
Dumitru Dragomir, propuneri incredibile de antrenori pentru Mihai Rotaru
Universitatea Craiova a rămas fără antrenor principal, după ce Mirel Rădoi și-a prezentat demisia, iar conducerea transmis că va anunța noul tehnician al echipei până cel târziu marți seară.
Dumitru Dragomir comentat decizia luată de fostul selecționer al echipei naționale și a venit cu trei propuneri pentru conducerea clubului din Bănie.
„Faptul că a plecat de la o echipă de pe locul 4… Are sânge în instalație! O avea o altă propunere, din altă parte. Mă așteptam, să fiu sincer. E un timp dificil. El nu e deloc un antrenor slab, dar dacă aș fi în locul lui Rotaru, nu aș aduce în viața mea un antrenor străin. Eu l-aș pune pe Mutu sau pe Șumudică. Mai e și Grozavu de la Botoșani.
Eu pe Mutu sau pe Șumudică i-aș pune. Pe unul dintre ei doi. Nu știu ce a fost cu Mirel, e treaba lui. Mirel e aranjat din punct de vedere financiar. El face ce vrea, nu trăiește din fotbal. El își alege. Mai, fratele meu, nu am mai pomenit, dar nu poți să-l condamni. Eu am spus când am făcut lucruri bune. De ce să dai cu toporul în el? E viața lui. A avut el motive să plece. Eu am să aflu motivul.
Rotaru ăsta nu e băiat prost. O să aflăm de ce a plecat. A fost nemulțumit de ceva. Îmi place Rotaru, mie. În momentul în care ai sânge în instalație, te doare la bască de toți. Ceva serios a fost acolo. Nu știu, nu mă apuc să vorbesc când nu sunt sigur de ceva”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.
- Fotbaliştii, suspectați că joacă la pariuri! Anchetă incredibilă în Liga 1
- “Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!” Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi
- Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Pe listă se află şi un fost selecţioner al Portugaliei
- Marius Șumudică, analiză dură după Craiova – UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren
- Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali