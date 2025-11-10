Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru - Antena Sport

Mihai Rotaru a anunțat luni la amiază despărțirea de antrenorul Mirel Rădoi, iar patronul echipei din Bănie a confirmat că un tehnician străin ar urma să fie instalat pe banca echipei.

Dumitru Dragomir a reacționat după anunțul făcut de oficialul oltenilor și a venit cu trei propuneri de antrenori români, care ar putea prelua imediat Universitatea Craiova.

Dumitru Dragomir, propuneri incredibile de antrenori pentru Mihai Rotaru

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor principal, după ce Mirel Rădoi și-a prezentat demisia, iar conducerea transmis că va anunța noul tehnician al echipei până cel târziu marți seară.

Dumitru Dragomir comentat decizia luată de fostul selecționer al echipei naționale și a venit cu trei propuneri pentru conducerea clubului din Bănie.

„Faptul că a plecat de la o echipă de pe locul 4… Are sânge în instalație! O avea o altă propunere, din altă parte. Mă așteptam, să fiu sincer. E un timp dificil. El nu e deloc un antrenor slab, dar dacă aș fi în locul lui Rotaru, nu aș aduce în viața mea un antrenor străin. Eu l-aș pune pe Mutu sau pe Șumudică. Mai e și Grozavu de la Botoșani.