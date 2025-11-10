Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru

Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 16:59

Comentarii
Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru

Dumitru Dragomir și jucătorii de la Universitatea Craiova / Colaj Antena Sport

Mihai Rotaru a anunțat luni la amiază despărțirea de antrenorul Mirel Rădoi, iar patronul echipei din Bănie a confirmat că un tehnician străin ar urma să fie instalat pe banca echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dumitru Dragomir a reacționat după anunțul făcut de oficialul oltenilor și a venit cu trei propuneri de antrenori români, care ar putea prelua imediat Universitatea Craiova.

Dumitru Dragomir, propuneri incredibile de antrenori pentru Mihai Rotaru

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor principal, după ce Mirel Rădoi și-a prezentat demisia, iar conducerea transmis că va anunța noul tehnician al echipei până cel târziu marți seară.

Dumitru Dragomir comentat decizia luată de fostul selecționer al echipei naționale și a venit cu trei propuneri pentru conducerea clubului din Bănie.

„Faptul că a plecat de la o echipă de pe locul 4… Are sânge în instalație! O avea o altă propunere, din altă parte. Mă așteptam, să fiu sincer. E un timp dificil. El nu e deloc un antrenor slab, dar dacă aș fi în locul lui Rotaru, nu aș aduce în viața mea un antrenor străin. Eu l-aș pune pe Mutu sau pe Șumudică. Mai e și Grozavu de la Botoșani.

Reclamă
Reclamă

Eu pe Mutu sau pe Șumudică i-aș pune. Pe unul dintre ei doi. Nu știu ce a fost cu Mirel, e treaba lui. Mirel e aranjat din punct de vedere financiar. El face ce vrea, nu trăiește din fotbal. El își alege. Mai, fratele meu, nu am mai pomenit, dar nu poți să-l condamni. Eu am spus când am făcut lucruri bune. De ce să dai cu toporul în el? E viața lui. A avut el motive să plece. Eu am să aflu motivul.

Rotaru ăsta nu e băiat prost. O să aflăm de ce a plecat. A fost nemulțumit de ceva. Îmi place Rotaru, mie. În momentul în care ai sânge în instalație, te doare la bască de toți. Ceva serios a fost acolo. Nu știu, nu mă apuc să vorbesc când nu sunt sigur de ceva”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Ţara care a început să sădească picături de ploaie în nori pentru a-şi asigura rezervele de apăŢara care a început să sădească picături de ploaie în nori pentru a-şi asigura rezervele de apă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei, tânăra ucisă cu copilul în brațe în Teleorman. Nu a înțeles procedura
Observator
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei, tânăra ucisă cu copilul în brațe în Teleorman. Nu a înțeles procedura
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen
Fanatik.ro
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen
17:58
Barcelona și-a fixat prioritatea pentru perioada de transferuri din iarnă! 40 de milioane de euro
17:44
Fotbaliştii, suspectați că joacă la pariuri! Anchetă incredibilă în Liga 1
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie
17:19
Taylor Fritz, debut cu victorie la Turneul Campionilor. Americanul, cu un pas mai aproape de semifinale
17:04
“Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!” Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi
16:41
Legenda lui Inter, cucerită de jucătorul lui Cristi Chivu: „Nimeni nu centreză mai bine în toată Europa”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 3 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 4 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România