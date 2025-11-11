Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti - Antena Sport

Ilie Dumitrescu s-a gândit imediat la fiul lui Carlo Ancelotti, Davide, atunci când a văzut numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova.
Tehnicianul de 45 de ani îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi. El nu are în CV echipe importante pe care să le fi antrenat ca principal. A lucrat însă cu Bento ca secund la naţionala Chinei şi la cea a Emiratelor Arabe Unite.
Ilie Dumitrescu e de părere că experienţa acumulată lângă Paolo Bento a contat în numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova
“Alegerea a fost făcută și datorită faptului că el are o experiență bogată lângă un antrenor cu mare experiență, Paolo Bento.
El a fost secundul lui la naționala Coreei de Sud, a fost și prin China la o echipă de club. O experiență acumulată lângă Bento poate să aducă plusul. Mai sunt și antrenori care ajung la un anumit nivel și sunt multe momente din ciclul săptămânal în care antrenorul secund se ocupă de pregătirea echipei.
Chiar și în zona aia de tactică. Și Davide Ancelotti la Real Madrid, el se ocupa de pregătirea echipei în multe momente. Ancelotti dădea ideile, dar treaba efectivă o făcea secundul, Davide Ancelotti”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.
OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (45 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru.
Coelho le-a pregătit în trecut pe Leixoes şi Casa Pia, formaţii portugheze.
“OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!
Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!
Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a transmis Universitatea Craiova, pe Facebook.
