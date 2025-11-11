Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti

Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti

Bogdan Stănescu Publicat: 11 noiembrie 2025, 22:17

Comentarii
Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti

Ilie Dumitrescu / Hepta

Ilie Dumitrescu s-a gândit imediat la fiul lui Carlo Ancelotti, Davide, atunci când a văzut numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul de 45 de ani îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi. El nu are în CV echipe importante pe care să le fi antrenat ca principal. A lucrat însă cu Bento ca secund la naţionala Chinei şi la cea a Emiratelor Arabe Unite.

Ilie Dumitrescu e de părere că experienţa acumulată lângă Paolo Bento a contat în numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

“Alegerea a fost făcută și datorită faptului că el are o experiență bogată lângă un antrenor cu mare experiență, Paolo Bento.

El a fost secundul lui la naționala Coreei de Sud, a fost și prin China la o echipă de club. O experiență acumulată lângă Bento poate să aducă plusul. Mai sunt și antrenori care ajung la un anumit nivel și sunt multe momente din ciclul săptămânal în care antrenorul secund se ocupă de pregătirea echipei.

Chiar și în zona aia de tactică. Și Davide Ancelotti la Real Madrid, el se ocupa de pregătirea echipei în multe momente. Ancelotti dădea ideile, dar treaba efectivă o făcea secundul, Davide Ancelotti”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (45 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru.

Coelho le-a pregătit în trecut pe Leixoes şi Casa Pia, formaţii portugheze.

“OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! 💙

57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
Reclamă

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei! 🫡

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a transmis Universitatea Craiova, pe Facebook.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
Fanatik.ro
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
23:19
VideoJurnal Antena Sport | Pasiunea Denisei Golgotă, gimnasta care a concurat la Mondial
23:15
Gigi Becali sparge gaşca! L-a sunat pe Gino Iorgulescu şi s-au înţeles: “Îl votez!” Ce promisiune i-a făcut şeful LPF
23:12
VideoJurnal Antena Sport | Fosta handbalistă Ana Maria Tănăsie a născut o fetiţă şi a descoperit kempo-ul
23:08
VideoJurnal Antena Sport | Scandalul pariurilor de la Metaloglobus zguduie fotbalul românesc
22:55
VideoJurnal Antena Sport | Veste bună pentru tricolori înaintea meciului crucial cu Bosnia
22:44
Mihai Rotaru a răbufnit în scandalul momentului: “Mi-au jignit inteligența!”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 5 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 6 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România